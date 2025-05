Trípoli niega pacto con EE.UU. para deportación de migrantes y apunta a Gobierno de Haftar

Trípoli, 7 may (EFE).- El Gobierno de Unidad Nacional de Libia (GUN), con sede en Trípoli, negó este miércoles la existencia de acuerdos con Estados Unidos para recibir migrantes deportados y sugirió la implicación de una "administración paralela" en estos presuntos pactos, en referencia a la del mariscal Jalifa Haftar.

"Nos negamos a ser destino de deportación de migrantes bajo cualquier pretexto y rechazamos cualquier acuerdo de partes ilegítimas que no representan al Estado libio y no nos vinculan política ni moralmente. La dignidad humana y la soberanía nacional no son negociables", declaró el primer ministro del GUN, Abdulhamid Debeiba, en sus redes sociales.

Según publicó previamente el rotativo estadounidense "The New York Times", el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump planea trasladar personas migrantes a Libia a partir de este miércoles, a bordo de un avión militar estadounidense.

El Ejecutivo de Trípoli, que controla el oeste del país, reaccionó en un comunicado negando cualquier acuerdo o coordinación con las autoridades estadounidenses para este propósito.

El GUN señaló que "algunas administraciones paralelas ilegítimas podrían estar involucradas en acuerdos que no representan al Estado libio y no lo vinculan legal ni políticamente".

Al menos una veintena de partidos políticos libios expresaron el pasado viernes su firme rechazo ante esta supuesta propuesta de EE.UU. difunda por medios de comunicación estadounidenses.

"Libia no es un vertedero de políticas migratorias fallidas ni una plataforma de experimentos extranjeros", afirmaron las fuerzas políticas en una declaración conjunta.

Los partidos advirtieron que cualquier acuerdo que se lleve a cabo sin un consenso nacional y sin respetar la voluntad del pueblo libio será considerado "ilegítimo y una amenaza directa a la dignidad y seguridad de la nación".

"Considerar a Libia un tercer país seguro para deportaciones, mientras que el propio Departamento de Estado de EE.UU. renueva cada año sus advertencias a los ciudadanos estadounidenses para que eviten viajar al país debido a los altos riesgos de seguridad es una flagrante contradicción en posiciones y declaraciones", indicaron los partidos.

Organizaciones internacionales de derechos humanos consideran al país norteafricano un estado "no seguro" y han denunciado reiteradamente las condiciones humanitarias de la comunidad migrante en Libia, muchos de ellos arrestados en centros de detención donde se ha registrado "violencia física y sexual". EFE