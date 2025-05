Gloria Camila se olvida de su guerra con Ana María Aldón debutando como amazona en la Feria de Abril

Tras dos años alejada de la pequeña pantalla por su salud mental, poco podía imaginar Gloria Camila que su reaparición en '¡De Viernes!' y su fichaje como colaboradora de 'TardeAR' y 'Fiesta' iba a desatar una guerra mediática contra la exmujer de su padre, Ana María Aldón.

Una semana después de que la hija de José Ortega Cano se sentase en el programa de Mediaset para sincerarse sobre los episodios más complicados que ha vivido -como su adopción siendo una niña, el fallecimiento de su madre, Rocío Jurado, la entrada en prisión de su progenitor o el ingreso de su hermano José Fernando en un centro psiquiátrico- era la diseñadora la que le daba la réplica en el mismo plató para reprocharle la actitud que tuvo con ella cuando comenzó su historia de amor con el torero y cuando se quedó embarazada de su hijo José María (12) después de solo tres meses de relación.

Dejando claro que "no voy a entrar en guerras, no voy a replicar, no voy a desmentir" a Ana María principalmente por su padre, y porque la gaditana es la madre de su hermano, y de asegurar que jamás dudó de la paternidad del pequeño, Gloria ha puesto tierra de por medio y se ha ido a la Feria de Abril.

Luciendo la mejor de sus sonrisas a pesar de su enfrentamiento televisado con la exmujer de Ortega Cano, la hermana de Rocío Carrasco ha debutado como amazona en el Real a lomos de una yegua propiedad de Bertín Osborne. Lejos de vestirse de gitana -ya habrá tiempo para ello puesto que se queda en Sevilla hasta el jueves-, la colombiana ha lucido un look con el que ha acaparado todas las miradas, compuesto por falda burdeos con detalles en blanco y torera a juego de la diseñadora Aurora Gaviño, y un sombrero marrón con cenefa más oscura al tono.

Y aunque no ha querido entrar en las últimas declaraciones de Ana María, sí ha lanzado un 'mensaje a navegantes' al asegurar que "estoy muy tranquila". "Creo que la salud mental es muy importante para una, estar bien y estar bien con los demás. Es lo que me pasa, que he hecho mucho tratamiento, mucho trabajo interno y emocional que yo creo que eso luego al final se transmite" ha sentenciado, dejando claro que no le han afectado los ataques de la exmujer de su padre.