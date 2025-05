El Senado rechaza una propuesta de Vox para crear una tarjeta sanitaria individual operable a nivel nacional

El Senado ha rechazado este miércoles una Proposición de Ley de Vox para crear una tarjeta sanitaria individual operable a nivel nacional, y para mejorar la interoperabilidad de las historias clínicas de los pacientes entre las comunidades autónomas, considerando que en la actualidad existe una "quiebra" en la igualdad de acceso de los españoles al Sistema Nacional de Salud (SNS).

La votación se ha saldado con tres votos a favor, 112 en contra y 145 abstenciones, y sus principales detractores han recordado que el Gobierno ya aprobó la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS), que está pendiente de tramitación parlamentaria.

Este texto ha sido defendido por el senador de Vox Fernando Carbonell Tatay, que busca modificar la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del SNS, y la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

"Comparezco hoy ante todos ustedes para presentar y defender esta Proposición de Ley que pretende corregir una anomalía que no debería existir en ningún país avanzado ni democrático, la quiebra de la igualdad de sus ciudadanos en el acceso a la sanidad pública. No estamos hablando ni de ideología, sino de justicia, de eficacia y de derechos fundamentales", ha declarado Carbonell Tatay.

En ese sentido, ha lamentado que la descentralización del sistema "hasta el extremo" hace imposible que la tarjeta sanitaria o la historia clínica digital funcionen de forma "uniforme" en toda España.

"Un enfermo hoy en Galicia puede encontrarse en Madrid sin poder acceder a su medicación porque su tarjeta sanitaria no está reconocida plenamente. O un médico en Aragón puede no poder consultar el informe clínico aportado por un paciente catalán porque está escrito en una lengua que no entiende", ha agregado el senador.

Es por ello por lo que ha subrayado la necesidad de garantizar una tarjeta sanitaria válida y operativa en todo el país, con un código de identificación único y con la información básica, cargada y accesible desde cualquier comunidad autónoma; así como de asegurar que la historia clínica de un paciente pueda consultarse y entenderse desde cualquier centro del sistema sanitario.

"Esta medida no ataca la diversidad lingüística de nuestro país. Al contrario, la reconoce. Pero también garantiza que la historia clínica esté siempre disponible, al menos en castellano. Porque no se trata de imponer una lengua, sino de proteger un derecho. El derecho a ser atendido eficazmente por cualquier profesional sanitario, sea cual sea su origen", ha concluido Carbonell Tatay.

El senador del Partido Socialista Kilian Sánchez San Juan ha expresado que esta propuesta llega con una "actitud fallida" y sin los votos necesarios para salir adelante, tras lo que ha recordado que en noviembre de 2024 ya se votó en el Congreso de los Diputados un texto prácticamente idéntico y que fue rechazado por una gran mayoría de la Cámara.

Del mismo modo, ha recalcado que Vox puede intentar enriquecer el texto o presentar enmiendas a la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del SNS, que ya se encuentra en fase parlamentaria.

"Si sacamos nuestra tarjeta sanitaria individualizada somos atendidos en todos los territorios, y tenemos la posibilidad de la dispensación farmacéutica en todas las farmacias comunitarias del territorio nacional. Con lo que, señor Carbonell, esa tesis se cae al suelo", ha expuesto el senador socialista.

FALTA DE CONSENSO CON LAS CCAA Y OTROS AGENTES

Por su parte, la senadora del Partido Popular María del Mar San Martín Ibarra ha señalado que el planteamiento de Vox es "oportuno" por aportar respuestas y soluciones a los problemas sanitarios como la interoperabilidad de la tarjeta sanitaria individual como la historia clínica accesible desde cualquier parte del país, aunque ha señalado la necesidad de lograr un consenso "pleno" con las comunidades autónomas y los representantes de los profesionales sanitarios y pacientes.

"El problema, a nuestro modo de ver, no reside en el ejercicio de las competencias en Sanidad que realizan las comunidades autónomas, y que en la mayoría de los casos están abordando de forma muy satisfactoria (...) El problema está en la parálisis que acompaña en los últimos años al Ministerio en el ejercicio de sus competencias", ha criticado San Martín Ibarra.

Es por ello por lo que ha considerado poco oportuno buscar un traslado de estas competencias a un Estado que "gestiona de forma tan desastrosa el transporte o la energía", en referencia al apagón nacional de la semana pasada y a la paralización de decenas de trenes a principios de semana por el robo de cables en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

"La gestión de los datos sanitarios necesita un Ministerio capaz de liderar con robustez la coordinación de nuestros sistema de salud, y nombrar un ministro de Sanidad diferente cada año no parece una fortaleza", ha agregado.