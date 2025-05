Isa Pantoja, fichaje estrella de 'La Familia de la Tele': "Es un cambio increíble pero vale la pena arriesgar"

El fichaje de Isa Pantoja por 'La Familia de la Tele' se había convertido en los últimos días en un secreto a voces, pero no ha sido hasta este lunes, durante el gran desfile de carrozas que ha dado el pistoletazo de salida al nuevo programa de TVE, cuando se ha confirmado que la hija de Isabel Pantoja ha dejado 'Vamos a ver' tras más de diez años vinculada a Mediaset, para unirse al equipo capitaneado por María Patiño, Belén Esteban, Aitor Albizua e Inés Hernand en la cadena pública.

Su llegada a Prado del Rey, como no podía ser de otra manera, ha sido por todo lo alto. En una carroza que emulaba el muro de Cantora, rodeada de flamencas y al ritmo de una de las canciones más famosas de su madre, 'Garlochí', la peruana se arrancaba a bailar presumiendo de su abultadísima tripa de 8 meses de embarazo con un dos piezas de falda larga y top que dejaba a la vista sus curvas premamá.

Emocionadísima, Isa ha tenido una calurosa bienvenida por parte de sus nuevos compañeros, especialmente de Chelo García Cortés -examiga de su madre- con la que se ha fundido en un gran abrazo, y de Lydia Lozano, con la que se ha marcado un divertido baile antes de que Marta Riesco -que en su día fue íntima suya aunque hace años que dejaron de hablarse- la entrevistase, enterrando en directo el hacha de guerra.

"Estoy súper ilusionada, súper contenta. A entregar todo, yo vengo con una misión diferente, mi familia es conocida. Pero aun así sé lo que es estar en el lado bueno y en el lado malo. También lo importante, que es tener voz propia", ha confesado, dispuesta a dar lo mejor de sí misma hasta que se convierta en madre por segunda vez.

Un fichaje por TVE que no ha sido fácil, ya que como ha reconocida "me veía muy cómoda la verdad en mi otro trabajo" (como colaboradora de 'Vamos a ver'). Sin embargo, como ha revelado, "me veía un poco estancada, quería probar otros proyectos, que me vieran en otros perfiles, y esta cadena apuesta por formatos muy buenos, así que pues nada, me atrevo y me entrego a 'La familia de la tele'".

Como nos ha contado, su marido Asraf Beno está encantado con su cambio de cadena y muy orgulloso de ella: "Me ha dicho que mucha suerte, que me lo merezco, que van a salir cosas muy positivas y que es un cambio increíble pero que vale la pena arriesgar".

"Yo embarazadísima pero muy bien, lo estoy llevando genial y me está permitiendo venir y viajar, así que mira" ha añadido señalándose la abultada barriguita, asegurando que aguantará "hasta que se pueda". Un nuevo e ilusionante reto en el que compartirá plató con los excompañeros de su prima Anabel Pantoja, a la que como ha confesado echará de menos