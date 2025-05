Andrey Amador: "Un año después del accidente es increíble ganar la Titan Desert"

Maadid (Marruecos), 6 may (EFE).- El costarricense Andrey Amador (San José, 38 años), se mostró feliz y agradecido al equipo KH7 por su triunfo en la Titan Desert en el año de su debut, y justo un año después de sufrir un accidente que a punto estuvo de costarle la vida.

"Hace 3 meses me dieron la confianza para estar aquí y hoy me veo ganador de la Titan Desert. Estoy muy contento, muy feliz, se lo quiero dedicar a mi familia, a toda la gente que ha creído en mí, mis amigos...Siempre he sido muy apasionado de la bicicleta, del ciclismo, ahora lo vivo de manera distinta, y en días como hoy me siento súper orgulloso", dijo en la meta de Maadid el ciclista 'tico'.

Después de un año del accidente que casi le cuesta la vida, tras ser atropellado por un camión en Barcelona, Amador vuelve a soñar, para disfrutar del ciclismo, su pasión, sin exceso de responsabilidad.

"Me dijeron que iba a tener muchas secuelas y que disponía de casi 1 año para, en teoría, volver a montar con normalidad, y justo ahora gano la Titan Desert", señaló.

Aunque no logró un triunfo de etapa, Amador dio por buena la general final, y destacó la ayuda de Luis León Sánchez en la etapa que logró despegarse de sus rivales por el maillot rojo.

"Me hubiera gustado ganar etapa, pero tampoco había que ser tan avAricioso. Luis León me hizo un gran trabajo el día que yo pude hacer distancia en la general. Nos entendimos y hay momentos en los que hay que repartir", concluyó. EFE