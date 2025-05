Andrey Amador lleva a Costa Rica el título de la Titan Desert, Pilar Fernández se corona

Carlos de Torres

Maadid (Marruecos), 6 may (EFE).- Día de gloria para el costarricense Andrey Amador y la madrileña Pilar Fernández (KH7), vencedores en sus respectivas categorías de la 20a edición de la Titan Desert Marruecos tras la disputa de la sexta y última etapa disputada bajo un intenso calor entre El Jorf y la localidad de Maadid, de 61 km de recorrido.

Fiesta por todo lo alto con confetis en meta para el ciclista 'tico' y Pilar Fernández, el primero debutante y la fémina coronándose después de soportar el dominio aplastante de la neerlandesa Tessa Kortekaas en las últimas ediciones.

Andrey Amador (San José, 38 años), ganador de una etapa del Giro de Italia y maglia rosa un día en 2012, destacó en el ciclismo en ruta, donde militó 11 temporadas en la estructura del actual Movistar, 3 en el Ineos y 2 en el EF Education hasta su retirada. Su pasión verdadera, la bicicleta de montaña, le dio en Marruecos la gloria de ganar la "París Dakar" de la especialidad.

Un triunfo increíble para el 'tico', pues hace un año estaba sentenciado para montar en bicicleta tras sufrir el atropello de un camión que le destrozó un pie. Ahora, en el desierto, encontró felicidad en abundancia.

"Estoy súper feliz, ha sido una experiencia maravillosa. No ha sido ningún paseo y es un orgullo poder llevar esta victoria a Costa Rica, donde siempre me han apoyado. Me hubiera gustado ganar una etapa, pero tampoco hay que ser avaricioso. La experiencia ha sido maravillosa y espero volver", aseguró Amador.

El ciclista costarricense coronó lo más alto del podio acompañado del español Fran Herrero, segoviano del equipo Blyz Montenevado, segundo en 2022, y del también español Luis León Sánchez, el campeón saliente, quien se llevó 3 triunfos de etapa.

"Contento no estoy, estoy contentísimo. He luchado mucho, he ido siempre al límite, persiguiendo, con dolor extremo. Esta carrera exige llegar al límite y me obliga a ello. He ganado una etapa y me voy contento", explicó Fran Herrero.

Si en hombres dominó Luis León en los triunfos parciales, en mujeres Pilar Fernández hizo lo propio, pero con 4 dianas, "casi 5", ya que en la última etapa entró de la mano de su gran rival, la subcampeona británica de gravel Annabel Fisher.

Un caso curioso el de la madrileña, pues solo monta en bicicleta desde hace 3 años.

"Solo montaba los domingos, pero conocí a mi marido en la Titan, empecé a entrenar en serio y aquí estoy. Acabo de ganar la Titan", señaló.

"Se lo dedico a mi familia, que siempre estuvo en los buenos y malos momentos, y al equipo KH7. La victoria es de todos, yo me encontré bien, y entre las rivales hubo mucha deportividad. Vine con los deberes hechos, este año con más experiencia. Solo tuve un día malo. Seguro que voy a volver", concluyó. EFE