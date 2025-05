Trump resta importancia a una posible investigación sobre las explosiones en el Nord Stream

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha restado importancia este lunes a llevar a cabo una posible investigación sobre las explosiones registradas en septiembre de 2022 en los gasoductos Nord Stream y ha dejado en el aire que Rusia fuese la responsable de aquel sabotaje.

"Si le preguntara a ciertas personas, podría decir (quién lo hizo) sin tener que gastar mucho dinero en una investigación, pero creo que mucha gente sabe quién lo hizo estallar", ha subrayado al ser preguntado por un trabajador de un blog financiero vinculado a la ultraderecha estadounidense.

El 26 de septiembre de 2022, tres de las cuatro líneas de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 registraron una explosión durante su paso por aguas del mar Báltico, cerca de una isla danesa y frente a las costas de Suecia.

Rusia ha insistido durante todo este tiempo en que se trataba de un sabotaje por parte de algunos de los países escandinavos, si bien la comunidad internacional cerró filas desde el primer momento y acusó al Kremlin de haber perpetrado un ataque de falsa bandera.

DICE QUE NO HA CREADO LA IMAGEN DEL PAPA

Por otro lado, el magnate republicano ha negado ser el creador de la imagen que subió la Casa Blanca en redes sociales en la que que se ve al presidente estadounidense vestido con sotana blanca y mitra con motivos dorados, crucifijo de oro al cuello, mientras levanta la mano derecha en un gesto de bendición papal.

"Alguien ha creado una foto mía vestido como el Papa y la ha subido a Internet. No he sido yo quien la ha hecho y no tengo ni idea de dónde ha salido. Quizá ha sido con Inteligencia Artificial pero no sé nada al respecto", ha asegurado.

Tras publicar esta polémica fotografía, la Casa Blanca publicó otra imagen creada con Inteligencia Artificial del presidente Donald Trump hipermusculado y ataviado con el traje que utilizan los jedi del universo de la saga de películas 'Star Wars'.

La publicación de la imagen del Papa en las redes sociales oficiales de la Casa Blanca ha generado malestar. El obispo Thomas Paprocki ha asegurado que Trump "debe una disculpa" por "burlarse de Dios, la Iglesia católica y el Papado", especialmente en un momento tan delicado tras la muerte del Papa Francisco.