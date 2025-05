Antony: "Había hecho golazos con la derecha y faltaba con la izquierda"

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 4 may (EFE).- El delantero del Betis Antony dos Santos ha asegurado que después de ganar al Espanyol en el RCDE Stadium (1-2) que el entrenador, Pellegrini, bromeó con él y le trasladó que "había hecho golazos con al derecha y faltaba con la izquierda", algo que ha logrado en el minuto 91.

El brasileño, en declaraciones a Movistar, ha comentado que está "feliz". "Para mí lo más importante, como he dicho en entrevistas, es que me he encontrado conmigo. Las cosas salen bien", ha reflexionado.

Antony, que ha reconocido que el vestuario esperaba un encuentro "muy difícil", ha agradecido al entrenador el trato y la confianza desde que llegó a la disciplina verdiblanca. "Es una persona a la que le tengo mucho cariño", ha confesado. EFE

