Andrey Amador:"Sería un honor llevar el título de la Titan Desert a Costa Rica"

Tafroukht (Marruecos), 4 may (EFE).- El costarricense Andrey Amador (KH7), líder de la Titan Desert Marruecos a falta de dos etapas, espera llevar a su país el título de la prueba considerada como el "París Dakar de la BTT", y agradece el apoyo de sus compatriotas que siguen sus evoluciones en el desierto.

"Los costarricenses me dan mucho apoyo y sé que me siguen. Somos un país tan pequeñito y por lo menos puedo aportar una alegría en mi deporte. La gente viene aquí a preguntar qué hay en Costa Rica, si hay playas, y que cómo eso es bonito. Para mí es muy importante y me hace mucha ilusión dar a conocer de alguna manera a mi país, es un orgullo", señaló el ciclista "tico" al final de la cuarta etapa.

No obstante, el ciclista de San Ramón, de 38 años, exprofesional en ruta en equipos como el Movistar, Ineos y EF Education, trata, ante todo, de disfrutar de la bicicleta sin la presión del deporte de alta competición, sin tantos viajes y sin estar demasiado tiempo alejado de la familia.

"Espero ganar, pero si no gano me puedo ir contento. Yo ya no tengo el estrés de tener que rendir cuentas, eso ya pasó y ahora lo que hago con la BTT es para disfrutar y vivir momentos como este de la Titan", comentó.

En la cuarta etapa disputada este domingo, Andrey Amador se clasificó segundo tras compartir una larga escapada con el español Luis León Sánchez, vencedor parcial.

"Sabía que Luisle podía atacar por la etapa, sobre todo después del contratiempo que tuvo ayer, lo hizo y me fui con él, no se le podía dejar, así que nos juntamos con objetivos comunes. Sobre todo tiró él, pero le dí algún relevo para que descansara. Al final se llevó la etapa y yo reforcé la general. Antes solo tenía unos segundos de ventaja y ahora tengo 11 minutos", comentó.

A pesar de la ventaja, 11 minutos con el segundo, Andrey considera que "la Titan es una carrera impredecible en la que puede pasar de todo, pero está claro que es mejor la diferencia que tengo ahora". EFE