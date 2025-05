Aagesen afirma que señalar a las renovables en el apagón es "irresponsable y simplista"

La vicepresidente tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha afirmado este domingo que señalar a las energías renovables como motivo del apagón del pasado lunes es "irresponsable y simplista" y ha insistido en que todas las hipótesis continúan abiertas.

Así lo ha expresado en sendas entrevistas publicadas por 'El País' y 'La Vanguardia' y recogidas por Europa Press, en las que ha incidido en que "hay que analizar miles y miles de datos" hasta alcanzar la causa del apagón y que, por el momento, sólo se sabe que se produjeron unas oscilaciones, una primera y una segunda -parte de las mismas en el suroeste español-, y que finalmente el sistema llegó a un cero con el corte de la interconexión con Europa.

"Señalar a las renovables como motivo del incidente del cero en España me parece irresponsable y simplista", ha dicho la ministra.

En ese sentido, Aagesen no ha aventurado ningún plazo temporal hasta conocer las causas del incidente por lo "insólito" de lo acaecido y se ha limitado a apuntar que es cosa de "muchos días": "Es un gran océano de datos, y en el comité estamos intentando acotarlo. Pasar de un océano a un mar, de un mar a un embalse, y así hasta que demos con la gota que causó este incidente", ha apuntado metafóricamente.

Con todo, ha aseverado que "lo que se puede descartar es que la causa fuera que entró una gran cantidad de renovables en el sistema", ya que, según la vicepresidenta, ha habido muchos otros días con más generación solar en España y con menos demanda incluso, y el sistema ha funcionado a la perfección.

Preguntada sobre las garantías de que un episodio como el sucedido el 28 de abril vuelva a ocurrir, la dirigente del Gobierno ha enfatizado que ahora mismo el sistema eléctrico está trabajando con "condiciones extraordinarias" de seguridad.

Al respecto, ha enlazado que se están diversificando las tecnologías energéticas y sistemas de seguridad disponibles; ahora bien, ha anticipado que dichas condiciones "extraordinarias" tienen un coste adicional para el consumidor.

TODAS LAS HIPÓTESIS

Por otra parte, Aagesen ha enunciado que se mantienen "vivas todas y cada una de las hipótesis y, por lo tanto, también el ciberataque", en tanto que "los problemas en los sistemas digitales también forman parte de esta investigación".

De hecho, el comité para el análisis del apagón del pasado 28 de abril puso ayer en marcha dos grupos de trabajo, uno sobre el error técnico y otro para analizar un posible ciberataque como causas de la caída del suministro eléctrico.

TRABAJO "EXTRAORDINARIO" DE BEATRIZ CORREDOR

En lo referente a las voces que piden responsabilidades en el ámbito de Red Eléctrica de España (REE) y su presidenta, Beatriz Corredor, la ministra la ha respaldado al considerar que su trabajo ha sido "extraordinario" en la recuperación del suministro.

"Desde luego que no" está en peligro la presidencia de REE para Beatriz Corredor, ha aseverado en el diario catalán.

En cuanto a la gestión de ese día por parte del operador, Aagesen ha indicado que, de lo que han visto hasta ahora, no han detectado ningún problema de cobertura de lo que se pedía para ese 28 de abril.

Siguiendo esa estela en pro de recabar datos para esclarecer las causas del apagón, la vicepresidenta ha apuntado que empezaron con el operador del sistema (REE) y con los más de 30 centros de control, en tanto que ahora han ampliado el rango de acción sobre las empresas de generación con una potencia acumulada de más de 1.000 megavatios.

NUCLEARES

En un plano más amplio y con la mira en el debate de las fuentes que componen el 'mix' energético, Aagesen ha indicado que las nucleares "no se cerrarán si no hay garantía de suministro", si bien ha defendido a las renovables al apuntar que "podría haber intereses detrás del intento de ir en contra".

"Ninguna instalación de generación, ni nuclear ni ninguna otra cierra si no se cumple el principio de garantía de suministro" según la Ley del Sector Eléctrico, ha dicho.

"Tenemos un anclaje y de momento ese anclaje no es necesario en el caso de las instalaciones nucleares", ha matizado para posteriormente añadir que el debate sobre las nucleares no tiene que ver con el apagón.

Ha afirmado que su calendario de cierre fue acordado por las empresas propietarias, y que son ellas las que deben plantear si quieren alargar la vida de esas instalaciones: "Son varios los propietarios y veremos si llegan a algún acuerdo y nos hace la propuesta".

Además, Aagesen ha insistido en la necesidad de reforzar las interconexiones de España con el resto de Europa a través de Francia, si bien el país galo ha mostrado sus reticencias por el impacto ambiental: "Europa tiene unos objetivos del 10% de interconexión de la Península y estamos ahora por debajo del 3%", ha ejemplificado para superar ese debate frente a Francia.

ALMARAZ, ASCÓ Y VANDELLÒS

La central nuclear de Almaraz cerrará según el calendario previsto, y "si los propietarios quieren hacer otra cosa tendrán seguir todo el procedimiento de solicitud".

Sobre las nucleares catalanas, ha recordado que Ascó I cierra en octubre de 2030, Ascó II en septiembre de 2032 y Vandellòs en octubre de 2035, aunque ha reiterado que "no se podrá cerrar si se estima que no hay garantía de suministro".

Sobre si hay que empezar a hablar de la economía alternativa para los territorios afectados por el cierre de las nucleares (Vandellòs o Ascó), ha respondido que hay que planificar "porque si no planificas no anticipas y si no anticipas, la transición nunca va a ser justa".

Ha dicho que se debe planificar sobre la base del calendario que ponen las empresas sobre el cierre nuclear: "Eso a nosotros nos permite anticipar actuaciones y medidas para dar oportunidades en todos esos territorios".

En cuanto a las renovables, ha tachado de irresponsable y simplista culparlas del apagón, "e, incluso, podría haber intereses detrás del intento de ir en contra" de ellas y ha añadido que España las está integrando bien.

EL COSTE DE GESTIONAR RESIDUOS

Respecto a que las empresas eléctricas ven desorbitada la tasa Enresa para gestionar los residuos radiactivos, ha respondido: "No vamos a permitir que los consumidores sean quienes paguen el coste" de esta gestión.