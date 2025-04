Lamine Yamal: "En la vuelta lo daremos todo y seguro que pasaremos"

El futbolista español Lamine Yamal, delantero del FC Barcelona, ha subrayado que "en la vuelta" de las semifinales de la Liga de Campeones lo darán "todo" él y sus compañeros para eliminar al Inter de Milán, estando "seguro" de que los culés pasarán a la final pese al 3-3 cosechado durante la ida en el Estadi Olímpic Lluís Companys.

"Intento siempre jugar por el equipo, dar el máximo de mí. Eso salió bien. Sí que es verdad que quería más, quería ganar el partido obviamente. Pero bueno, en la vuelta lo daremos todo y seguro que pasaremos", declaró Yamal a Movistar Plus+ después del partido.

"Ambiente raro porque pensábamos que podíamos ganar el partido perfectamente. Pero a pensar ya en la vuelta y a ganar", dijo Yamal, para luego describir sus molestias en los prolegómenos. "He notado algo raro en un chut en el calentamiento. He ido dentro a calentar un poco más y... nada, he podido jugar el partido bien", añadió al respecto.

Además, aseguró estar "muy contento por poder ayudar al equipo" con goles y disparos. "Quería rematar. Lo que pasa es que Ferri [Torres] me la deja muy fuerte y me sale así bombeada, pero quería rematar", señaló acerca de su vaselina al travesaño en los minutos finales.

"Siempre pienso en ganar, para mí es lo más importante. No nos ha salido, por eso estaba un poco disgustado. Pero ya está, pensando en la vuelta y a por ellos", agregó. "Siempre agradecido por que reconozcan mi trabajo. Pero pensando en el fútbol solo, pensando en jugar y en seguir disfrutando", reconoció Yamal en sus declaraciones.

Por último, aludió al encuentro de vuelta en el Estadio Giuseppe Meazza. "Vamos a dar todo. Obviamente estamos a un paso de la final, vamos 0-0. Yo creo que hemos sido hoy superiores; pero eso no vale para nada, hay que ganar siempre e intentaremos pasar", concluyó.