Jueves 1, viernes 2, sábado 3, domingo 4 y lunes 5 de mayo de 2025 (23.00 GMT)

Madrid, 30 abr (EFE).- (Actualiza con Miami Migración para el Jueves 2 de mayo; Sao Paulo ONU, Miami Valencia, Ciudad de México Edith Olivares y Bogotá Literatura para el Viernes 3 de mayo y Santo Domingo Congreso Derecho y Ciudad de México 5 de Mayo para el Lunes 5 de Mayo)

JUEVES 1 MAYO

Redacción Internacional.- Decenas de países conmemoran con manifestaciones y diferentes actos el Día Internacional del Trabajo.

(Foto)(Vídeo)

Narbona (Francia).- Los líderes de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen y su delfín, Jordan Bardella, organizan un mitin en Narbona para intentar relanzarse en el contexto de la condena en marzo de la primera, que corre el riesgo de verse privada de presentarse a las próximas elecciones presidenciales.

(Foto)(Vídeo)

Roma.- Raniero Mancinelli, a sus 86 años, ha vestido a los últimos tres papas en una sastrería única en el mundo que puede presumir también de vestir al resto de la curia que formará parte del próximo cónclave. Aún sin conocer al próximo pontífice, prepara ya tres trajes de tres tamaños diferentes y con las mismas telas que usó con Francisco: "de modo que puedan servir para cualquier cuerpo de Papa", desvela en una entrevista con EFE.

(Foto)(Vídeo)

Nablus (Palestina).- Para entrar y salir de Nablus, la capital comercial del territorio palestino de Cisjordania, hay que pasar por uno de los nueve puntos de control israelíes, lo que lleva desde unos minutos hasta varias horas. Estos controles reforzados desde la guerra en Gaza, sumados a las redadas constantes en la ciudad, están ahogando su actividad comercial, que ha bajado hasta un 90 % en algunos sectores.

(Foto) (Vídeo)

Teherán.- Los empresarios iraníes tienen los ojos puestos en las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos y esperan que resulten en el levantamiento de las sanciones para poder impulsar el comercio y saque al país persa del aislamiento económico internacional.

(Foto)(Vídeo)

Atenas.- Grecia amanece sin barcos de pasajeros ni trenes, mientras que el transporte público también se verá afectado en Atenas y otras ciudades debido a una huelga convocada por sindicatos de trabajadores que piden aumentos salariales con motivo del Día Internacional de los Trabajadores. (Foto)(Vídeo)

Berlín.- La historia del recuerdo de la II Guerra Mundial en Alemania ha estado marcada por una pugna entre quienes han querido pasar página a todo lo que tiene que ver con los crímenes nazis y ver el período como un episodio más en la historia del país, y aquellos que asumen el nacionalsocialismo y sus consecuencias como una responsabilidad irrenunciable para el pueblo alemán.

(Foto) (Vídeo)

Berlín.- Alemania, país que ha dedicado décadas a cultivar la memoria del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, cuenta ahora en su panorama político con la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) como segunda fuerza del país y primera de la oposición, un partido desde el que se ha cuestionado aspectos de la tradicional visión crítica y condenatoria de los crímenes del nacionalsocialismo.

(Foto) (Vídeo)

Londres.- El Reino Unido celebra elecciones municipales en parte del país.

(Foto) (Vídeo)

Redacción América.- América Latina celebra este martes el Día Internacional del Trabajo con manifestaciones para reclamar mejoras laborales como el incremento de los salarios mínimos, la precarización del trabajo o diferentes mejoras sociales y económicas en un entorno de preocupación generalizada por la evolución de la economía global.

(Foto) (Video)

Bogotá.- El presidente colombiano, Gustavo Petro, encabeza las manifestaciones del Día del Trabajo que incluyen la entrega al Senado de las preguntas sobre la reforma laboral para que apruebe la realización de una consulta popular.

(Foto) (Video)

Miami.- Las astronautas Anne McClain y Nichole Ayers tienen previsto realizar a partir de las 8:00 EST de este jueves (13:00 GMT) una caminata espacial de más de seis horas para realizar mejoras de comunicaciones y abastecimiento eléctrico en la Estación Espacial Internacional (EEI).

(Foto) (Vídeo)

Nueva York.- El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, se reúne con empresarios valencianos radicados en EEUU para estudiar con ellos la cuestión de los aranceles impuestos por Donald Trump. Oficina Económica y Comercial de España.

(Foto) (Vídeo)

Nueva York.- El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, visita la Hispanic Society de Nueva York, que alberga la colección de "sorollas" más importante del mundo.

(Foto) (Vídeo)

Bogotá.- Se realiza la XXXVII Feria Internacional del Libro de Bogotá (FilBo) que tiene a España como país invitado de honor.

(Foto) (Vídeo)

Miami.- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, y la subdirectora de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE), Madison Sheahan, ofrecerán una conferencia de prensa para detallar sobre la mayor operación migratoria con ayuda de los departamentos del estados, que dejó unos 800 arrestos.

(Foto) (Vídeo)

VIERNES 2 MAYO

París.- Reporteros sin Fronteras (RSF) publica su informe anual con el índice mundial de la libertad de prensa.

(Foto) (Vídeo)

La Haya.- La Corte Internacional de Justicia (CIJ) culmina este viernes cinco días de audiencias públicas en las que escuchó los argumentos de 40 países antes de emitir su opinión sobre las obligaciones de Israel hacia la presencia y las actividades de Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales y terceros Estados en el territorio palestino ocupado.

(Foto) (Vídeo)

Oswiecim (Polonia).- Naftali Fürst era un niño cuando fue deportado con toda su familia al campo de concentración nazi de Auschwitz en 1944 y desde allí trasladado con su hermano a Buchenwald. Han pasado 80 años desde su liberación y él quiere que el antisemitismo "no vuelva a crecer" en el mundo.

(Foto) (Vídeo)

Ciudad del Vaticano - Los cardenales continúan las congregaciones de cara al cónclave que, a partir del 7 de mayo, debe elegir al sucesor de Francisco.

(Foto) (Vídeo)

Londres.- El actor y humorista británico Russell Brand, intérprete en películas como ‘Get him to the Greek’ (2010) y exesposo de la cantante estadounidense Katy Perry, comparece ante un tribunal de Londres acusado de varios delitos de violación y agresión sexual contra cuatro mujeres en el Reino Unido.

(Foto) (Vídeo)

Edimburgo (R. Unido).- La primera estación cuántica del Reino Unido, diseñada para conectar con satélites mediante láseres y blindar las comunicaciones frente a ciberataques, será inaugurada este viernes por la universidad escocesa Heriot-Watt, coincidiendo con el Día del Espacio.

(Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- Argentina alberga una reunión de ministros de Exteriores del Mercosur en Buenos Aires, la segunda desde que asumió la presidencia pro tempore del bloque en diciembre de 2024, y tras el encuentro celebrado el pasado 11 de abril.

(Foto)(Video)

Belém (Brasil).- Belém, la ciudad brasileña que acogerá en noviembre la próxima Conferencia sobre el Cambio Climático de la ONU (COP30), quiere mostrar al mundo que el desarrollo económico es compatible con la preservación de la Amazonía, aunque el crecimiento demográfico y el cambio climático desafían esa conciliación.

(Foto) (Vídeo)

Bogotá.- Los escritores Fernando Aramburu, Ana Campoy y Agustín Fernández Mallo hablan en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FilBo) de la función de la literatura en la construcción de la memoria colectiva y de hasta qué punto la España actual está determinada por aquel legado.

(Foto)(Video)

Quito.- Ecuador, el tercer exportador mundial de flores, envía cientos de miles de rosas y otras especies a diversos países con motivo de la celebración del día de la madre en gran parte el mundo, incluido Estados Unidos, principal destino de las flores ecuatorianas.

(Foto)(Video)

Sao Paulo .- Belém, la ciudad brasileña que acogerá en noviembre la próxima Conferencia sobre el Cambio Climático de la ONU (COP30), quiere mostrar al mundo que el desarrollo económico es compatible con la preservación de la Amazonía, aunque el crecimiento demográfico y el cambio climático desafían esa conciliación.

(Foto)(Video)

Miami.- El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, se reúne este viernes en Miami con directivos de la Cámara de Comercio de España-Estados Unidos y con representantes de empresas de la comunidad valenciana de Florida.

(Foto)(Video)

Ciudad de México .- Edith Olivares Ferreto, directora de Amnistía Internacional (AI) México, habla con EFE de los principales hallazgos sobre el estado de los derechos humanos en México, incluidos en informe anual (2024-2025), que por primera vez incorpora la presidencia de Claudia Sheinbaum.

(Foto)(Video)

Bogotá .- La escritora española Rosa Montero habla en una entrevista con EFE sobre su más reciente libro ‘Animales difíciles’ y reflexiona sobre el impacto negativo que puede tener la Inteligencia Artificial (IA) en la actualidad y el futuro.

(Foto)(Video)

SÁBADO 3 MAYO

Roma.- Al pensar en un papa, por la solemnidad de su cargo, nunca se le imagina tomando una tarta de mate o comprando un vinilo, pero Jorge Bergoglio fue un pontífice tan terrenal que le gustaba disfrutar de la gastronomía y la cultura que le ofrecía la 'Ciudad Eterna'.

(Foto)(Vídeo)

Ravensbrück (Alemania).- En el pueblo prusiano de Ravensbrück las SS crearon a partir de 1939 el mayor campo de concentración de mujeres del territorio alemán. Más de 400 republicanas españolas, que estos días son recordados en distintos actos en Alemania, fueron deportadas al campo nazi y señaladas con un triángulo rojo, para ser utilizadas como mano de obra esclava.

(Foto)(Vídeo)

Canberra.- Australia celebrará unas elecciones generales en las que el primer ministro laborista, Anthony Albanese, busca la reelección tras tres años en el cargo, en unos comicios marcados por el alto coste de vida y el aumento de los aranceles de EEUU.

(Foto)(Vídeo)

Singapur.- Singapur celebra unas elecciones generales que pondrán a prueba el liderazgo del Partido de Acción Popular (PAP) tras la despedida de la dinastía Lee y en medio del impacto de la guerra arancelaria en la isla exportadora.

(Foto)(Vídeo)

Bogotá.- El político peruano Pedro Cateriano habla en una entrevista con EFE de 'Vargas Llosa, su otra gran pasión', una biografía política del recientemente fallecido escritor y Premio Nobel de Literatura, que presentará en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FilBo), que tiene a España como país invitado de honor.

(Foto)(Video)

Quito.- La Marcha Mundial de la Marihuana se celebra un año más en Quito, la capital de Ecuador, para reclamar la legalización del autocultivo y uso recreativo del cannabis, a lo que le seguirá el Festival de Cultura Cannábica en los exteriores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

(Foto)(Video)

Río de Janeiro - La cantante estadounidense Lady Gaga ofrece un concierto gratuito en la playa de Copacabana de Río de Janeiro, donde presentará su nuevo disco, 'Mayhem' y que se celebra un año después de que Madonna reuniera en este mismo lugar a 1,5 millones de personas.

(Foto) (Vídeo)

DOMINGO 4 MAYO

Bucarest.- Rumanía celebra la primera vuelta de las elecciones presidenciales tras la repetición de los comicios del pasado 24 de noviembre, anulados por la Justicia ante los indicios de injerencia rusa en la campaña.

(Foto) (Vídeo)

Lisboa.- La campaña para las elecciones del 18 de mayo en Portugal arranca oficialmente con los principales candidatos, el primer ministro Luís Montenegro y el socialista Pedro Nuno Santos, con actividades en el norte del país.

(Foto) (Vídeo)

Beirut.- El Líbano celebra la primera fase de unas elecciones municipales que tendrán lugar en cuatro tandas a lo largo del mes de mayo, después de ser aplazadas tres veces en los últimos años, la última de ellas coincidiendo con el conflicto con Israel.

(Vídeo)

Oranienburgo (Alemania).- Las autoridades alemanas y supervivientes del Holocausto conmemoran el 80 aniversario de la liberación por el Ejército soviético del campo de concentración nazi de Sachsenhausen, al que fueron deportados unos 200 republicanos españoles, entre ellos el presidente del Gobierno de la República, destacado líder socialista y sindicalista, Francisco Largo Caballero.

(Foto) (Vídeo)

Caracas.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela realiza un simulacro electoral como preparación para los comicios legislativos y regionales del 25 de mayo.

(Foto) (Video)

Bogotá.- Entrevista con la escritora española de novela erótica Megan Maxwell a propósito de su participación en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FilBo), que tiene a España como país invitado de honor.

(Foto) (Vídeo)

LUNES 5 MAYO

Londres.- Empiezan los cuatro días de celebraciones por el fin de la II Guerra Mundial en Europa, con un desfile militar en la zona gubernamental de Londres, la calle de Whitehall, y un vuelo rasante de aviones de la época por el centro de la ciudad, mientras que habrá fiestas callejeras en los barrios del país.

(Foto)(Video)

Berlín.- Alemania, 80 años después de perder la Segunda Guerra Mundial y ser liberada del nacionalsocialismo, afronta el reto del rearme militar debido a la amenaza geopolítica que supone Rusia en un contexto marcado también por el distanciamiento de Estados Unidos de Europa.

(Foto)(Video)

Berlín.- El acuerdo de coalición se firmará el 5 de mayo entre las 12.00 y las 14.00 horas en el Gasómetro del Campus EUREF de Schöneberg. Se espera la asistencia de 800 personas en total, incluidos los nuevos ministros y secretarios de Estado, los 256 participantes en los 16 grupos de negociación, otros cargos de la CDU, la CSU y el FDP, invitados y 200 periodistas.

(Foto) (Vídeo)

París.- El presidente Emmanuel Macron lanza un programa para atraer a científicos internacionales mientras algunos investigadores en Estados Unidos ven en peligro su trabajo por los recortes y ataques de la Administración de Donald Trump.

(Foto) (Vídeo)

Vilar Formoso (Portugal).- Cerca de 30.000 personas escaparon de la II Guerra Mundial a Portugal gracias a los visados que firmó el cónsul de Portugal en Burdeos (Francia), Arístides Sousa Mendes, y, 80 años después, son recordados en el Museo de la Fronteira da Paz de Portugal, en Vilar Formoso.

(Foto)(Vídeo)

Nueva York.- Se celebra la Met Gala, uno de los grandes eventos de moda del mundo, en el que este año los famosos están invitados a homenajear la sastrería de comunidad negra y serán anfitriones Pharrell Williams, Lewis Hamilton, Colman Domingo, A$AP Rocky y LeBron James.

(Foto)(Vídeo)

Buenos Aires.- Se cumple un año del fallecimiento de César Luis Menotti, entrenador campeón del mundo con la selección de Argentina en 1978 y que marcó un antes y un después en el fútbol del país suramericano.

(Foto)(Video)

Santo Domingo.- Santo Domingo acoge el Congreso Mundial del Derecho, que entregará el premio Paz y Libertad a la jueza estadounidense Sonia Sotomayor.

(Foto)(Video)

Ciudad de México .-La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabeza el desfile cívico militar del 163 aniversario de la Batalla de Puebla, donde reivindica la soberanía del país en medio de las tensiones comerciales y políticas con Estados Unidos.

(Foto)(Video)

epp/sz

ftv/EFETV

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.