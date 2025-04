Miles de manifestantes protestan en Londres tras el dictamen del Supremo contra el colectivo trans

Miles de activistas de los derechos del colectivo transexual se han manifestado este sábado en Londres para protestar contra el dictamen del Tribunal Supremo que vincula la definición de mujer con su sexo biológico.

Colectivos trans, sindicatos y organizaciones comunitarias han convocado la marcha "de emergencia" de este sábado en la plaza del Parlamento de Westminster para exigirt la "liberación trans" y "¡Derechos trans ya!", informan medios británicos.

"Las personas trans se están uniendo para manifestar ante el país. No nos vamos a ninguna parte porque no tenemos adonde ir. Las personas queer lo han pasado peor antes y vamos a sufrir lo que venga en los próximos años", han argumentado las organizaciones convocantes en el comunicado final.

Además, han instado al Gobierno a "aclarar de inmediato cómo van a proteger a las personas trans y que supone esta sentencia para los espacios". "No trae claridad. Los negocios e instalaciones ahora no sabe qué pueden y qué no pueden hacer. El Gobierno tiene que intervenir y restaurar las leyes de igualdad", han apelado.

El acto tiene el apoyo de organizaciones como Menores Trans Merecen Algo Mejor, Orgullo Laborista, Frente para la Liberación Intersexual, No Binaria y Transgénero (FLINT) o TransActual.

La Policía investiga ya las pintadas sobre la estatua de la líder sufragista Millicent Fawcet o del político sudafricano Jan Christian Smuts, entre otras situadas cerca del Parlamento y realizadas durante la protesta.

"Es lamentable ver estos daños a siete estatuas y lugares de las inmediaciones de la protesta. Apoyamos el derecho a la protesta pública, pero estos delitos son completamente inaceptables. Estamos investigando estos daños criminales. Pedimos a cualquiera con información que la proporcione", ha apuntado el superintendente jefe de la Policía Stuart Bell, citado por Sky News.

También ha habido una manifestación en Edimburgo, la capital escocesa, convocada por la organización Resistencia a la Transfobia frente a una decisión judicial que fue aprobada por unanimidad de los cinco jueces, lo que, según el Gobierno británico da "claridad y confianza" a las mujeres.

Fuentes del gobernante Partido Laborista han explicado que el primer ministro, Keir Starmer, ha llevado a la formación a "una posición de sentido común" alejada del "activismo".