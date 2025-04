Katy Perry y Lauren Sánchez regresan tras viaje espacial con Blue Origin

(Bloomberg) -- Una nave de la empresa Blue Origin llevó este lunes al espacio a la estrella del pop Katy Perry junto a Lauren Sanchez, novia del fundador de la compañía, Jeff Bezos, en la primera misión espacial totalmente femenina en más de 60 años.

El vuelo despegó del oeste de Texas a las 9:31 a.m., hora de Nueva York, en un viaje de aproximadamente 11 minutos para vivir una breve experiencia de ingravidez. Los otros miembros a bordo fueron Gayle King, de la CBS; la productora Kerianne Flynn; la excientífica de la NASA Aisha Bowe, y Amanda Nguyen, científica y defensora de los sobrevivientes de la violencia sexual.

Inicia tu día bien informado con el boletín CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

Tras llegar al espacio, se escuchó a las astronautas hablar desde el interior del cohete y a una de ellas exclamando: “¡Miren la Luna! ¡Dios mío!”. En un momento dado, Perry cantó “What a Wonderful World” mientras la tripulación miraba hacia la Tierra, según contó King a un entrevistador de Blue Origin después de la misión.

Tras unos cuatro minutos de ingravidez, la cápsula descendió de regreso a la Tierra con paracaídas y aterrizó, como estaba previsto, en el desierto de Texas. Cuando Bezos abrió la escotilla de la cápsula, se oyeron vítores de las astronautas y de los espectadores. El empresario abrazó a su prometida tras su salida, que fue seguida de Perry. La artista cayó de rodillas y besó el suelo.

“Me siento súper conectada con el amor”, afirmó Perry luego, sosteniendo una margarita que llevó consigo al espacio. “Es lo máximo, es entregarse a lo desconocido”, agregó.

Cuando se le preguntó cómo se compara volar al espacio con llenar estadios y otros momentos importantes de su vida, la cantante dijo que se trató de una experiencia que solo es superada por la de ser madre.

Sanchez anunció por primera vez sus planes de volar al espacio en el cohete New Shepard de Blue Origin con una tripulación exclusivamente femenina en 2023, durante una entrevista con Vogue. En aquel momento, afirmó que sus compañeras de viaje eran excepcionales y que estaban “abriendo camino para las mujeres”.

Antes del despegue, se pudo ver a Bezos en el lugar de lanzamiento con un traje de vuelo azul entre los pasajeros, dándole un beso a Sánchez antes de que ella abordara la cápsula.

Entre los espectadores se encontraba Kris Jenner y Khloe Kardashian, quien calificó el vuelo de “muy inspirador”. Oprah Winfrey, amiga cercana de King, también estuvo en el lugar del lanzamiento y aseguró en un momento: “ninguno de nosotros olvidará jamás este día”.

Otras celebridades también han emprendido el viaje suborbital, entre ellos el propio Bezos en julio de 2021, el actor William Shatner en octubre de 2021 —que tenía 90 años en ese momento— y el copresentador de Good Morning America, Michael Strahan, en diciembre de 2021.

El modelo de turismo espacial de Blue Origin —y los clientes que pagan por él— han sido objeto de escrutinio recientemente por parte de la actriz Olivia Munn, quien consideró a la experiencia un poco excesiva en un momento de dificultades económicas para muchos estadounidenses.

Traducción editada por Silvia Martínez.

Nota Original: Katy Perry, Lauren Sánchez Return After Blue Origin Space Trip

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Suscríbete aquí al boletín Cinco Cosas Bloomberg en español está en LinkedIn Bloomberg en Español en YouTube Síganos en X en @BBGenEspanol Conozca nuestro canal de WhatsApp Y también TikTok @bloombergenespanol

More stories like this are available on bloomberg.com

©2025 Bloomberg L.P.