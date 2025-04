Perú no ve peligrar el Tratado de Libre Comercio con EE.UU. y trabaja en otros mercados

Madrid, 11 abr (EFE).- El Gobierno peruano no ve peligrar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, al que sigue considerando un “socio estratégico”, aunque trabaja en diversificar mercados para minimizar el impacto de la guerra comercial abierta por los aranceles del presidente Donald Trump.

“Creemos que el impacto no va a ser tan fuerte en nuestras exportaciones. Consideramos que Estados Unidos sigue siendo un socio estratégico sumamente importante y nuestros productos van a continuar llegando” a ese país, en particular los agrícolas, comentó en una entrevista con EFE la ministra peruana de Comercio Exterior y Turismo, Úrsula León.

“Nosotros estamos en una posición de expectativa todavía” sobre los aranceles anunciados por Trump que, en el caso de Perú, se mantienen en el 10%, agregó la ministra, recién llegada a Madrid para inaugurar la feria gastronómica Perú Mucho Gusto.

La situación, según León, no afecta al TLC con EE.UU. en vigor desde 2009, que “es realmente muy bueno y ha sido muy favorable todos estos años para ambos países” y “no lo vemos en peligro”.

León valora esta coyuntura como “una ventana de oportunidad para el diálogo”, para llegar a “conclusiones beneficiosas para ambos”, porque “el objetivo que tiene Estados Unidos, que es el de buscar el equilibrio de su balanza comercial, no se no se da con nosotros, no existe ese desbalance”.

Preguntada por las inversiones chinas en el país, como el megapuerto de Chancay, la ministra señaló que es “sumamente importante”, pero no es el más grande ni el único del Perú.

“Se trata de un puerto que es estratégico”, construido con la última tecnología, y por eso es muy importante, admitió.

No obstante, subrayó, “tenemos pensadas otras inversiones en crecimiento de puertos en donde pueden ingresar países como Estados Unidos y otros que realmente van a poder invertir en el Perú, de modo tal que se pueda potenciar la ubicación estratégica que tiene el Perú en la región”.

Ese puerto coloca “definitivamente” al Perú en una “posición estratégica” en la región, pero “no tiene que ver con el comercio con Estados Unidos directamente”.

“Consideramos que ahí no hay motivo de preocupación y nosotros lo hemos venido así explicando a todos los inversionistas norteamericanos, explicando cuál es el sentido, la posición del megapuerto de Chancay”, añadió.

“Es más, en Chacay, los escáneres que tiene la superintendencia nacional de Administración Tributaria de Aduanas (... ) han sido donados por el Gobierno Estados Unidos. Entonces, en realidad también hay que tener en consideración que la inversión de ese puerto no es 100 por cien capital chino”, insistió.

“Considerando este tipo de aclaraciones, de precisiones, yo creo que por ahí no existiría preocupación”, dijo, ni EE.UU. se ha quejado por la importante inversión china, según León.

La ministra aludió también al reciente viaje a Washington del canciller peruano, Elmer Schialer, en el que conversó con las autoridades estadounidense sobre las “ventajas” de Perú, tanto sobre el comercio bilateral como en materia de inversiones.

“Estamos trabajando para poder mostrar las inversiones que tiene Perú. Así como se hace con Estados Unidos, se hace con Europa y con el resto del mundo para poder promover dentro de este comercio también la parte de atracción de inversiones”, dijo.

“Es un momento importante para poder salir al mundo y mostrar lo que tenemos”, afirmó.

El país andino ha escogido España para comenzar la internacionalización de su muestra gastronómica Perú Mucho Gusto, entre este viernes y el domingo próximo en Madrid. La feria llegará este año también a Nueva York y Brasil.

Los asistentes podrán disfrutar de “sabores con historia” y artesanía que unen a Perú con España, donde aumentan los cocineros peruanos y país de origen de gran parte de los turistas europeos que recibe el país sudamericano, argumentó León.

“La gastronomía es una manera de agradarlos, de invitarlos a todos aquellos que aún no conocen el Perú, poderles decir: ‘Vamos, ven a Perú, que te espera con los brazos abiertos”, concluyó la ministra. EFE

