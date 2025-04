Trump pide a la Corte Suprema que le permita despedir a altas funcionarias de agencias

(Bloomberg) -- El presidente Donald Trump pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos que le permita despedir a altas funcionarias de dos agencias independientes, presentando una solicitud de urgencia que podría reforzar el control de la Casa Blanca sobre los reguladores federales.

La presentación se produce después de que un tribunal federal de apelaciones señalara el lunes que Gwynne Wilcox, miembro de la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB), y Cathy Harris, de la Junta de Protección de Sistemas de Mérito, pueden continuar en sus puestos mientras se desarrolla una batalla legal.

El caso pone a prueba un fallo de la Corte Suprema de 1935 que permitió al Congreso proteger a altos funcionarios de ser despedidos, allanando el camino para las agencias independientes que ahora proliferan en todo EE.UU. La disputa legal podría acabar comprobando si Trump tiene el poder para despedir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

Trump solicitó a la Corte Suprema que le permita despedir inmediatamente a las dos funcionarias y, además, tomar la inusual medida de conceder una revisión completa sin esperar el fallo final del tribunal de apelaciones. El gobierno indicó que el alto tribunal debería celebrar una sesión extraordinaria en mayo para poder considerar el caso durante su período actual, que se extiende hasta finales de junio o principios de julio.

“El presidente no debería verse obligado a delegar su poder ejecutivo en jefes de agencias que están demostrablemente en desacuerdo con los objetivos políticos de la administración ni por un solo día, y mucho menos durante los meses que probablemente tomaría para que los tribunales resolvieran este litigio”, argumentó el procurador general, D. John Sauer. Sauer es el principal abogado de la administración ante la Corte Suprema.

En los últimos años, la Corte Suprema ha ido socavando el Ejecutor de Humphrey, como se conoce al fallo de la era del New Deal. El tribunal determinó en 2020 que el presidente podía despedir al director de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor por cualquier motivo, anulando las protecciones laborales que el Congreso había creado para ese puesto. El tribunal declaró que la separación de poderes de la Constitución impedía una disposición que dejara a una figura tan poderosa del Poder Ejecutivo sin rendir cuentas al presidente.

La cuestión clave en los casos de Harris y Wilcox es si el mismo razonamiento se aplica a las agencias con varios miembros. Wilcox fue reemplazada como presidenta de la NLRB por Trump el 20 de enero y despedida una semana después. Harris presidía la Junta de Méritos cuando Trump la destituyó a principios de febrero.

La administración Trump dijo en febrero que presionaría para que el Ejecutor de Humphrey sea revocado o al menos limitado drásticamente.

La administración también se está defendiendo de una demanda interpuesta por dos comisionados demócratas de la FTC despedidos por Trump. Este caso podría representar un desafío aún más directo al Ejecutor de Humphrey.

