Sofía Suescun, preparada y dispuesta a casarse con Kiko Jiménez

Hace unas semanas, Kiko Jiménez y Sofía Suescun aparecían en el Festival de Cine de Málaga y desvelaban que "sí" tienen planes de futuro juntos y que darse el 'Sí, quiero' es uno de ellos: "Hombre, claro que sí. Todo llegará" y anunciaba que "este es el año"... por lo que quizás sea en este 2025 cuando los dos sellen su amor.

Esta semana, la influencer se ha dejado ver ante las cámaras y ha sorprendido al volver a ser preguntada por una posible boda con su pareja y confesando que "no me gusta planear todo a lo lejos. De repente, te digo, en una semana me cuadra todo y me voy por ahí y me caso".

Eso sí, la presentadora de televisión no sabe si invitaría a su madre a la boda y "no me voy a preocupar por algo que no sé qué va a pasar" aunque reconocía que "una madre es una madre, una hija es una hija", pero "no es fácil" porque "todas vivimos nuestras historias a nuestra manera".

Siendo una de las parejas más consolidadas del panorama de la televisión, Sofía y Kiko han acabado con todas esas voces que aseguraban hace más de cinco años que su amor no tendría ningún futuro.