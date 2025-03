Ituriel Moctezuma: todas las regiones del mundo están haciendo bloques, Hispanoamérica no

Luis Ángel Reglero

Madrid, 23 mar (EFE).- El investigador mexicano Ituriel Moctezuma Romero advierte que "todas las regiones del mundo están haciendo bloques, pero Hispanoamérica no lo está haciendo y se va a terminar arrepintiendo".

Gobernador indígena de Ciudad de México, este descendiente del emperador mexica Moctezuma ha sido uno de los participantes en Madrid en las segundas jornadas 'Hispanoamérica. Un futuro compartido", organizadas por la productora audiovisual López-Li Films, la asociación Unidos por la Historia y la Fundación Rafael del Pino.

"Rusia está haciendo su bloque, la Liga Árabe, el Medio Oriente, todas las partes del mundo están haciendo sus bloques", comenta a EFE.

En Hispanoamérica, "si juntáramos todas las economías, desde Chile hasta España, somos la tercera o cuarta potencia mundial, solamente estaríamos debajo de Estados Unidos, China y quizás India, ni todos los árabes juntos llegarían a rebasarnos o la propia Rusia y su zona asiática", añade.

"Realmente no somos tan distintos los países de Hispanoamérica y solamente ciertas diferencias son las que nos mantienen en cierta pugna", apunta: "No son más fuertes porque no queremos".

Descendiente también del conde de Nueva España (hoy México), Pedro Romero de Terreros, esposo de Ana de Moctezuma, defiende que "el mestizaje va a traer cosas buenas siempre", pues "es bueno para hacer a las naciones hermanas".

"El americano es un hispano, pero también es un indígena", subraya sobre una región que "es americana, es indígena, es nativa y otra parte pues es europea".

Por ello, aboga por "ser agradecidos" para reconocer que cada nación es tanto "mérito de su gente" como del que "vino de afuera".

"Si se trata de pedir perdón, hay mucho de pedir perdón de ambos lados, pero lo correcto sería agradecer", insiste.

"El proceso de mestizaje en América no siempre fue amable, hubo momentos violentos y claro que hubo atropellos", pero "cómo puedes tú criticar a un país o la historia de un país si tú mismo cometiste atropellos", reflexiona.

Al respecto, cita que cuando su país se independizó "canceló incluso el náhuatl, una lengua que no se estaba permitiendo en las escuelas", mientras "hoy en día México rescata sus lenguas originarias".

Los miles de descendientes del que a comienzos del siglo XVI era el emperador mexica están hoy repartidos entre América y España: "su legado continúa".

Alimentos como el maíz, que "ha salvado al mundo del hambre", plantas medicinales, incluso nuestro calendario actual que se sirvió del azteca, son parte de ese legado: "Sin el tomate no habría una pizza italiana o sin el chocolate no habría una repostería francesa o suiza".

"Nadie tiene la verdad absoluta", prosigue, pero "la historia de un pueblo en primer lugar debe ser contada por sus descendientes: la leyenda negra es la historia de España contada por los enemigos de España".

"En México también nos molesta mucho, la leyenda negra con Tenochtitlan", la capital del imperio mexica, "porque mucho de lo que se ha dicho de los aztecas fue contado por sus enemigos", sostiene.

"Si tuviéramos a -el conquistador español Hernán- Cortés aquí enfrente hablaría maravillas del pueblo azteca o de Moctezuma, porque se le trató muy bien y antes de que comenzara la guerra, que nadie quería, había una muy buena relación", relata.

"Cortés y Moctezuma, si se hubieran conocido en Castilla o en otro lugar, jamás hubiéramos tenido esa imagen de un imperio azteca que oprimía a pueblos", como le contaron al conquistador otros como los tlaxcaltecas, que "eran los verdaderos caníbales", sostiene.

Por ello, lamenta el "desconocimiento de la historia fidedigna", en la que no hay "buenos ni malos", ya que "si España se equivocó en algún momento de su historia o México se equivocó, solamente españoles y mexicanos tienen derecho a voz".

Países como México pueden estar agradecidos "de lo que España llevó y España debería estar agradecida por todo lo que obtuvo de América, sería una mejor historia si agradecemos", argumenta.

Pero mientras que en Madrid "está la estatua de Moctezuma", en México "no hay una sola", concluye. EFE

(foto) (vídeo)