Elena Pita (Oficina de Cambio Climático): "Ahora la situación de emergencia requiere una respuesta diferente"

La directora de la Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Elena Pita, ha advertido de que las situaciones de emergencia requieren en la actualidad una respuesta diferente y ha abogado por incidir en la capacitación de la población ante estas situaciones para que esté preparada y sepa cómo reaccionar.

"Antes la situación de emergencia era distinta, a lo mejor (la respuesta) era bajar a sacar el coche (ante una tormenta torrencial). Ahora la situación de emergencia requiere una respuesta diferente", ha señalado Pita en una entrevista con Europa Press.

En este sentido, y en relación a la dana que afectó a Valencia en octubre de 2024, ha recalcado que sus consecuencias no fueron una cuestión de que "no funcionaran las alertas o de que no llegara la información". "Si en esa cadena hay algún eslabón que no cumple con su cometido, la cadena se rompe por el eslabón más débil", ha señalado.

Pita no se siente legitimada para recomendar llevar o no a cabo las obras del barranco del Poyo, pero sí ha incidido en que durante la tarde del 29 de octubre se registraron caudales "muchísimo mayores de lo que se esperaba". De cara al futuro, opina que España tiene que acostumbrarse a "planificar para un escenario climático distinto". En este sentido, ha recalcado que la mitigación y la descarbonización "pueden ser una agenda de oportunidades" si el país las sabe aprovechar.

En lo que se refiere a las viviendas construidas en zonas inundables, señala que "hay que ver qué medidas se pueden tomar" al respecto ya que "el reto es importantísimo". En este sentido, ha apuntado a acciones como actuar en la cabecera de los ríos o en las propias casas. Desde su punto de vista, para esto habrá que "tener en cuenta la coordinación entre los distintos niveles de la administración".

Sobre si habría que desbrozar los cauces o construir más presas, Pita ha puntualizado que "en España, en general, los ríos han sido profundamente modificados". Concretamente, ha apuntado que están encauzados o tienen barreras transversales, entre otros, que impiden el flujo y su ritmo "normal" de sedimentos. Según ha explicado, esto hace que "en muchos casos" las obras tengan "un efecto contrario al deseado" ya que el agua aumenta su velocidad al no permitir que se infiltre o vaya a llanuras de inundación.

En general, en relación a la adaptación de infraestructuras a fenómenos meteorológicos extremos, considera que habría que tener en cuenta que "el futuro no va a ser lo mismo" climatológicamente hablando y que el país tiene que utilizar la naturaleza "a su favor". Por ello, defiende soluciones basadas en la naturaleza, como dejar que haya llanuras de inundación, actuar en la cabecera de los ríos o liberarlos.

PACTOS PP-VOX

Por otro lado, Pita, que lleva en el cargo desde enero de 2025, ha subrayado que "los políticos están al servicio de los ciudadanos", que en España "confían en la ciencia". "Lo que nos dicen las encuestas de percepción climática (...) es que los españoles creen que el cambio climático está aquí, es cierto, y confían en la ciencia. Entonces, creo que los políticos están al servicio de los ciudadanos y los ciudadanos tienen claro la importancia y el interés de esta cuestión", ha señalado preguntada sobre si teme que el PP pueda llegar a acuerdos con Vox en otras comunidades autónomas al margen de la Comunidad Valenciana que rebajen la ambición climática.

En relación a las críticas del presidente valenciano, Carlos Mazón, al Pacto Verde europeo, ha recalcado que en España esta agenda mejora la economía a la vez que los indicadores ambientales. A su juicio, el hecho de que se hayan desacoplado las emisiones del crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) en el país "da una pista" de hasta qué punto el Pacto Verde va "en el camino" que España quiere.

Además, ha defendido la actuación a distintas escalas de la administración y ha puesto como ejemplo cómo a nivel nacional hay un Plan de Adaptación al Cambio Climático donde se identifican los principales riesgos y las medidas de respuesta, que luego las comunidades autónomas adaptan a nivel local.

ESPAÑA MANTENDRÁ SUS COMPROMISOS DE FINANCIACIÓN CLIMÁTICA

A nivel internacional, la directora de la Oficina Española del Cambio Climático considera una "mala noticia" que la Administración Trump haya decidido sacar a Estados Unidos (EEUU) del Acuerdo de París "no sólo por el volumen de financiación" que Washington aportaba, sino también por el mensaje que traslada "de falta de ambición climática, de solidaridad con otros países y de rechazo a una herramienta que es imprescindible para que entre todos los países se busque una solución para un problema que es global". Aún así, subraya que España mantiene sus compromisos de financiación al respecto.

Pita ha recordado la IV Conferencia Internacional de Financiación para el Desarrollo que tendrá lugar en Sevilla del 30 de junio al 3 de julio y ha destacado el vínculo "muy claro" entre la agenda de desarrollo y la ambiental, por lo que seguirán "con mucho interés" el debate.

"De hecho, lo que está en juego es que cada euro, cada dólar que se gaste debe contribuir de alguna manera a un modelo de desarrollo descarbonizado respecto a una naturaleza resiliente y justo. Y ese es un poco el punto de entrada que tenemos nosotros desde la Oficina. Esa complementariedad y esa integración de las dos agendas", ha concluido.