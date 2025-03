El sueño del Athletic se examina ante el resurgir del Roma

Bilbao/Roma, 5 mar (EFE).- El sueño del Athletic Club de estar el 21 de mayo en la final de la Liga Europa que se juega en su casa, en San Mamés, pasa de nuevo por el Estadio Olímpico de Roma en el que, en estos octavos de final, le espera un equipo 'giallorosso' muy diferente al que se encontró en la primera fase, crecido ahora tras la llegada de Claudio Ranieri e invicto en Serie A en lo que va de 2025.

Será un duelo envergadura entre dos equipos con muchos argumentos en lo futbolístico y que ya igualaron en el primer capítulo en el mismo escenario, un 1-1 en el que se apoyaron los de Ernesto Vaverde para completar una primera fase espectacular acabando colíderes, evitándose la repesca y logrando la ventaja de campo para la cita que van a acometer.

El Athletic Club viaja a Roma con la decepción todavía en el cuerpo de la derrota del sábado en el Metroplitano (1-0) que acabó con su racha de 16 partidos sin perder en LaLiga, aunque también animado porque demostró una vez más que está para competir ante rivales de la entidad del conjunto 'colchonero'.

Y además ha recibido el impulso anímico de la posible recuperación de Oihan Sancet, figura del equipo junto a los Williams y su máximo goleador (14 tantos) en lo que va de temporada.

Ante el Atlético, Valverde no se dejó nada en el banquillo de inicio y salió con el equipo de gala. Un once que se presume parecido al de este jueves, quizás con la entrada bajo palos de Julen Agirrezabala y en el lateral derecho el capitán Oscar de Marcos, que ha anunciado su retirada al final del curso.

También habrá que ver si está Sancet para arrancar el encuentro solo once días después de sufrir la lesión muscular que le impidió jugar en el Metropolitano y, en función de ello, el acompañante de los Williams y Alex Berenguer que elige el técnico en su cuarteto más ofensivo.

A ese puesto, además de Sancet, que sería titular fijo de estar en condiciones, aspiran el centrocampista Unai Gómez, el elegido ante el Atlético Madrid, y los delanteros Gorka Guruzeta, que parece haber perdido la titularidad, y Maroan Sannadi.

Por lo demás, se espera que sigan Dani Vivian y Yeray Álvarez como pareja de centrales, Yuri Berchiche en el lateral izquierdo e Iñigo Ruiz de Galarreta y Mikel Jauregizar en el dobre pivote.

Mucho han cambiado los ánimos en la capital italiana. La 'Loba' que saltó al campo en la fase de liga poco tiene que ver con la de ahora, reforzada con un Claudio Ranieri que ha encontrado la salvación. El técnico -el tercero tras un inicio de temporada dantesco por las destituciones de De Rossi y Juric-, sin haber tocado apenas lo táctico, ha resucitado a un equipo que coqueteó con el descenso.

Lejos parecen esos días negros pues ahora el combinado romanista está invicto en Serie A en lo que va de 2025 y de los 14 partidos disputados entre todas las competiciones en lo que va de año natural solo ha perdido 2: ante el Milan en Copa Italia y ante el AZ Alkmaar en Europa.

Y suma 4 victorias seguidas. Ganó al Venecia, al Parma, al Monza y al Como. No son equipos de la parte alta, pero el Roma no acumulaba 4 victorias seguidas desde agosto de 2020. Además, en esos 4 partidos, el Roma solo encajó 1 gol y fue en esta última jornada ante el Como.

Entre medias jugó la eliminatoria de 'play-off' ante el Oporto en Liga Europa y tampoco perdió ningún partido: empató en la ida y certificó el pase en la vuelta. El Estadio Olímpico, lleno hasta la bandera, jugará un papel protagonista en este sentido.

Con la única baja del argentino Leandro Paredes por suma de tarjetas amarillas, Ranieri tendrá a todos sus indiscutibles para un once de gala en el que el también argentino Paulo Dybala es el jugador más peligroso. Arriba, la 'Joya' contará con el apoyo del ucraniano Artem Dovbyk, que se reconcilió con el gol en la última jornada liguera.

La Roma y el Athletic, además de una plaza en cuartos de final de la Liga Europa, se juegan también ayudar a seguir apurando las posibilidades de Italia y España en la pelea por conseguir una quinta plaza para la Liga de Campeones de la próxima temporada. Lo que allanaría mucho el camino para ello a un equipo rojiblanco que, no obstante, sigue instalado en el cuarto puesto liguero.

--Alineaciones probables:

. Roma: Svilar; Celik o Hummels, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Cristante, Koné, Angeliño; Dybala, Pellegrini; Dovbyk

. Athletic Club: Agirrezabala; De Marcos, Vivián, Yeray, Yuri; Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Sancet o Unai Gómez, Nico Williams; y Berenguer.

Árbitro: Sandro Scharer (SUI)

Estadio: Estadio Olímpico de Roma.

Horario: 21:00 CET (-1 GMT).

Roma, 5 mar (EFE).- El español Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club de Bilbao, avisó este miércoles de que un mal partido ante el Roma, próximo rival en octavos de final de Liga Europa, "te deja fuera", pero que el equipo tiene "la ilusión de pasar".

"Como hagas un mal partido estás fuera. Nos puede pasar a nosotros o al Roma. En estos momentos no se permiten errores ni malos días. Tienes que tener un buen día y competir. Esa es la cuestión. Pero tenemos la ilusión de pasar", declaró en rueda de prensa.

El técnico, pese al buen momento del Athletic, no considera que haya un favorito para la eliminatoria.

"No nos podemos considerar favoritos. Hemos hecho buena primera fase pero somos respetuosos con el rival, con el nombre que tiene y la experiencia de estar en lo alto de Liga Europa y Liga Conferencia. Tenemos que valorar eso. Los partidos hay que jugarlos y a no ser que uno tenga un día malo y el otro uno muy bueno hay que jugar otro partido. Nadie piensa, y desde luego nosotros no, que esto se puede resolver en un partido", comentó.

"Nadie piensa en un resultado de antemano. Ni pensar ni especular con un empate. La intención es salir a dar la mejor versión y buscar el resultado que sea mejor", añadió.

Una de las grandes dudas del partido es la presencia de Oihan Sancet, que se perdió el partido ante el Atlético de Madrid pero entró en la convocatoria para el duelo ante los italianos.

"Ayer entrenó, veremos ahora (último entrenamiento) y ya mañana veremos. Tiene que estar al 100% y tendremos que valorar", apuntó Valverde.

Y para el once titular, en el que no desveló quién será el meta titular, no piensa en gestionar a los apercibidos de sanción: "Tenemos gente apercibida y ellos también. Nadie piensa en reservar nada. No estoy especulando con eso".

El Estadio Olímpico estará lleno, algo que motiva al 'Txingurri': "No tenemos que desvirtuar nuestro juego. Valoramos lo que tienen ellos en plantilla pero tenemos que jugar como jugamos nosotros. Ya jugamos y empatamos aquí después de ir perdiendo con un gran ambiente, con una afición que empuja mucho. Nos gusta jugar así porque le da fuerza al fútbol".

La última vez que se enfrentaron, en septiembre, en un partido de la primera fase que acabó empate a 1, varios aficionados athleticzale lanzaron una bengala a la grada de los romanistas, provocando una gran polémica.

"Ese día hubo un gran ambiente para ellos, con la gente apretando. Esta vez será igual. Esperamos que no ocurran otros incidentes porque es un gran partido europeo y que así la gente pueda disfrutar con el fútbol".

El Roma es un equipo diferente al de aquella vez, en la que lo entrenaba el croata Ivan Juric. Ahora, con Claudio Ranieri, no pierde en liga desde diciembre.

"Cuando vinimos la primera vez ellos acababan de cambiar entrenador y había cosas diferentes. En este caso llegamos en otro momento con un entrenador con experiencia, lleva ya muchas jornadas con el equipo. Les veo un equipo asentado, consiguiendo buenos resultados. Les veo bien. Es un rival muy peligroso y ahora con Ranieri un poco más. Eliminatoria complicada", señaló.

Y, aunque apuntó que los suyos llegan en gran momento también, la diferencia es la experiencia en estas rondas.

"Ellos están en un buen momento, pero nosotros también lo estamos. Lo que nos diferencia es que en los últimos años no hemos estado en Europa y ellos sí, por lo que tienen esa experiencia que nos falta", dijo.

Además, Valverde comentó entre risas que no se ve en un futuro entrenando con la edad de Ranieri, de 73 años.

"No me veo entrenando con la edad de Ranieri. Lo valoro mucho. Es una referencia que esté con esa energía además. Nos enfrentamos hace tiempo y hemos coincidido en varios lugares. Un entrenador al que aprecio en lo profesional y en lo personal", sentenció. ´

Roma, 5 mar (EFE).- El italiano Claudio Ranieri, entrenador del Roma, alabó este miércoles al Athletic Club de Bilbao, su rival a partir de este jueves en los octavos de final de Liga Europa, al que calificó como un equipo "muy bien construido" y del que destacó "un sentido de pertenencia increíble".

Ranieri, conocedor del fútbol español al haber entrenado al Atlético de Madrid y al Valencia, reconoció el gran trabajo de un Athletic Club que pasa un gran momento y que busca el pase a cuartos para llegar a la final del torneo que se disputará en San Mamés.

"Son cuartos en la tabla, son un equipo muy bien construido y con un sentido de pertenencia increíble. Todos son vascos que vienen de la cantera. Encuentran siempre jugadores idóneos y nunca han descendido. Ahora están en un gran momento y el año pasado ganaron la Copa", declaró en rueda de prensa previa al duelo en el Olímpico de Roma que se disputará este jueves (21.00 -1 GMT).

"Será muy difícil aquí y allí, pero también para ellos", advirtió.

El Roma llega en plena forma, con todos los jugadores disponibles, invicto en Serie A en 2025 y tras ganar al Como de Cesc Fàbregas, una de las revelaciones del fútbol italiano: "El Athletic juega diferente al Como, van directamente a puerta. Es un partido diferente".

Ranieri no dio por segura la presencia de Ohian Sancet, que se recuperó a tiempo para el duelo. "Sancet veremos si juega. Hay veces que se convocan jugadores para hacer grupo. Si juega lo intentaremos parar con nuestras armas".

El técnico hizo especial hincapié en que su equipo no pensará en defender, sino todo lo contrario.

"Nosotros intentamos atacar. Y si no es posible, nos defenderemos. Nunca he sido muy defensivo. Siempre pienso en como ganar. Si el que tengo delante juega bien tengo que hacer ajustes. Pero nunca entro pensando en el empate, no lo firmo. Busco ganar. Quiero el máximo de los míos, luego acepto todos los resultados porque esto es fútbol", explicó.

Y recordó entre risas cuando se enfrentaba al Athletic durante su etapa en España: "Era otro fútbol... hace ya 21 años. El fútbol ahora es diferente, más veloz, más táctico en España. Hay que estar muy seguro y fuerte en cada situación".

"Es difícil decir quién es el favorito. Preocupado no estoy, pero tengo mucho respeto por el Ahtletic. Nunca estoy preocupado por jugar al fútbol porque estoy convencido de que los míos harán un gran partido", añadió.

Además, habló del argentino Paulo Dybala, el mejor de la plantilla romanista.

"A Dybala le digo que se divierta. El resto tienen que correr, luchar... Él tiene que hacer cosas, pero tiene que divertirse. Hay que apoyar a estos jugadores, hacerles entrar en partido con balones porque encuentran espacios que el resto no ve", dijo.