Pedro Castillo acude sin abogado al juicio oral tras afirmar que se negaba a participar

Lima, 4 mar (EFE).- El presidente de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, José Neyra, dio inicio este martes a la apertura del juicio oral contra el expresidente peruano Pedro Castillo por el intento de golpe de Estado en el 2022, a pesar de que este afirmó minutos antes que el proceso es una "farsa" y se presentó sin abogado.

Castillo llegó a la sala judicial acondicionada especialmente en el penal de Barbadillo en el que está recluido desde el 7 de diciembre de 2022, cuando anunció el fallido intento de golpe, justo después de haber anunciado en una carta que rehusaba a asistir al juicio por considerarlo una "farsa".

El exmandatario dio sus datos personales a la sala, dijo que no tenía abogado y pidió a la directora de audiencia, Norma Carbajal, dar a conocer públicamente su misiva publicada en la red social X.

"Como presidente constitucional, no acepto y no me someto a ser juzgado en este 'juicio' por esta Sala Penal Especial", agregó Castillo en la carta al indicar que está "secuestrado" en el penal de Barbadillo. EFE

