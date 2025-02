Trump asegura que el acuerdo con Ucrania sobre minerales está "bastante cerca" de cerrarse

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este viernes que el acuerdo con Ucrania sobre minerales está "bastante cerca" de cerrarse después de asegurar que su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, no tiene "cartas" en las negociaciones para poner fin al conflicto con Rusia.

"Creo que estamos bastante cerca. Lo quieren y están de acuerdo con ello y eso es significativo. Es un gran acuerdo", ha resaltado Trump en declaraciones a la prensa, agregando que pese a que ahora es "difícil" lograr un pacto su administración lo conseguirá.

El magnate republicano también ha descartado viajar a Moscú para acompañar al presidente Vladimir Putin por el Día de la Victoria. Ambos mandatarios acordaron verse durante una llamada telefónica el pasado 12 de febrero, si bien por el momento no hay confirmación de viajes oficiales por ninguna de las partes.

Sus palabras se producen después de que horas antes haya indicado que no piensa que sea "importante" que Zelenski esté presente en las negociaciones para lograr la paz en Ucrania. "Le he visto negociar sin cartas. No tiene cartas y uno se cansa de eso. Te cansas de eso y ya estoy harto", ha indicado.

El presidente estadounidense ha aseverado así que "es difícil llegar a acuerdos" con el mandatario ucraniano. Trump ha afirmado además que Putin sí quiere alcanzar un acuerdo a pesar de que no tiene por qué. "Si quisiera, obtendría todo el país", ha dicho.