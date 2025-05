José María Olazábal, nuevo asesor de la Real Federación Española de Golf

El golfista español José María Olazábal, doble ganador del Masters de Augusta y considerado uno de los grandes referentes nacionales de este deportes, se ha sumado al organigrama de la Real Federación Española de Golf (RFEG) en calidad de asesor.

Según informó este lunes la RFEG, la incorporación del jugador vasco es una iniciativa "abanderada" su nuevo presidente, Juan Guerrero-Burgos, quien considera que Olazábal "representa los valores del golf, el trabajo, el esfuerzo, la constancia, la humildad, el respeto a las reglas".

"Por todas estas cosas y muchas más su asesoramiento constituye un gran honor para nuestro deporte. Las nuevas generaciones de golfistas españoles, sin duda de una calidad muy destacada, pueden aprender mucho de su experiencia", añadió el dirigente federativo.

La RFEG apuntó que, "al margen de otras cuestiones que puedan ir surgiendo en un futuro", el objetivo principal de asesoramiento del ganador en Augusta en 1994 y 1998 y recordado capitán del equipo europeo de la Ryder Cup de 2012, se centrará en el Programa Pro Spain Team, encargado de facilitar el tránsito de los golfistas amateurs al ámbito profesional, los Equipos Nacionales y la Escuela Nacional Blume de Golf, una institución con 35 años de historia por la que han pasado grandes golfistas como es el caso del vizcaíno Jon Rahm.

"Cuando la Real Federación Española de Golf me propuso la posibilidad de colaborar con el Pro Spain Team, los Equipos Nacionales y la Escuela Nacional Blume, con el fin de motivar e inspirar a todos ellos para lograr las cotas más altas posibles, no dudé en aceptar la oportunidad. Espero poder ayudar a las jóvenes generaciones transmitiendo los valores y conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de los años", remarcó el de Fuenterrabia.

Además de sus dos chaquetas verdes, Olazabal, que este miércoles cumplirá 59 años, consiguió una treintena de victorias en diversos torneos de carácter profesional del más alto nivel y, aparte de capitanear a Europa en la épica victoria en la Ryder Cup de 2012 en Medinah (Estados Unidos), labró una gran carrera en la competición por equipos, con otros tres triunfos como jugador y formando una gran pareja con el fallecido Severiano Ballesteros, con quien logró 11 triunfos en 13 partidos. Miembro del Salón de la Fama del Golf desde 2009, fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes en 2013.