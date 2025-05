Alejandro Sanz se suma al elenco musical que actuará en los premios Goya del cine español

Madrid, 3 feb (EFE).- El cantante español Alejandro Sanz actuará durante la gala de los premios Goya del cine, que se celebrará en la ciudad de Granada (sur de España) el próximo sábado 8 de febrero.

La Academia de cine, encargada de entregar los galardones, informó este lunes en un comunicado del segundo listado de artistas que pondrán música al evento, que incluye también a Rigoberta Bandini, Amaral, Dora y Zahara.

El viernes pasado la Academia lanzó un primer listado de artistas, todos ellos granadinos, en el que figuran Miguel Ríos, Lola Índigo, DELLAFUENTE y Estrella, Kiki y Soleá Morente, a los que hay sumar la Orquesta de la Universidad de Granada, el Coro Manuel de Falla y el grupo de baile Soul Dance.

Para la 39ª edición de la entrega de los premios más destacados del sector cinematográfico español, la organización ha querido contar también con la presencia de Alejandro Sanz, 25 millones de discos vendidos, uno de los músicos más importantes e internacioanales de la escena en español: tiene 22 Latin Grammy y 4 Grammy, recordó la Academia.

Recientemente lanzaba el sencillo 'Hoy no me siento bien', que interpreta junto a los mexicanos Grupo Frontera.

Eva Amaral y Juan Aguirre, integrantes del grupo Amaral, tendrán un lugar especial en la gala, donde previsiblemente desplegarán parte de su nuevo disco, 'Dolce Vita', al igual que Dora con su álbum 'A flor de piel'. La fusión de estilos como estilo propio es lo que caracteriza a esta compositora madrileña.

Rigoberta Bandini sabe lo que es ganar un Goya, el que obtuvo el año pasado por el tema 'Yo sólo quiero amor', y es una de las artistas musicales del momento gracias a temas como 'In Spain we called it Soledad', 'Ay mamá' o 'Perra'.

De Zahara se espera nuevo disco este año, 'Lento ternura', y la expectación es alta después de trabajos como 'Con las ganas', con más de 150 millones de reproducciones. Zahara es referente de la escena 'indie' en España. EFE