"Soy el escritor que siempre quise ser": Salman Rushdie

Cartagena (Colombia), 31 ene (EFE).- El escritor británico-estadounidense de origen indio, Salman Rushdie, quien es el invitado especial del vigésimo Hay Festival de Cartagena dijo este viernes que a pesar del apuñalamiento que sufrió en 2022 siguió "siendo el escritor" que siempre quiso ser.

El autor del controvertido libro Los Versos Satánicos aseguró durante una charla con el escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez que aunque mucha gente quería que escribiera "libros miserables", él prefirió escribir sobre rock and roll.

“Creo que cuando escribí 'El suelo bajo sus pies' algunos críticos se confundieron y creo que pudieron pensar: cómo te atreves a estar feliz porque escribes una novela celebratoria", dijo.

El autor añadió que “muchos también pensaron que debía escribir libros pidiendo perdón y no soy muy bueno haciendo eso, y especialmente cuando pienso que no me debo disculpar".

En 1989 el ayatolá Ruhollah Khomeini, quien era el líder supremo de Irán emitió una fetua en la que solicitaba que Rushdie fuera asesinado, lo que obligó al escritor a esconderse algún tiempo.

Posteriormente en 2022 durante una conferencia en el condado de Chautauqua, oeste del estado de Nueva York, Rushdie fue apuñalado en el cuello, perdió su ojo derecho y por poco también pierde la vida.

"Yo creo que hay muchas maneras de que un ataque como este nos pueda destruir como artistas, por lo que yo me programé para no dejar de ser el escritor que soy después del ataque", explicó.

Además Rushdie agregó: "si uno llega del planeta favorito de Elon Musk, que espero que vaya allá pronto y que se quede allá, pero de verdad yo quiero que él sea la primera persona que vaya a marte y tal vez que sea la última, pero bueno el punto es que si alguien fuera llegar de ese planeta y no supiera nada sobre mí, y solo tuviera como referencia mis libros yo creo que jamás pensaría que algo terrible le ocurrió a ese escritor en 1989".

"Me siento orgulloso porque pude seguir siendo el escritor que siempre había querido ser y prueba de ello es que el primer libro que escribí posterior a ataque por Los Versos Satánicos, fue un libro de historias que quizás es el libro más feliz que haya escrito en el momento más infeliz de mi vida", concluyó. EFE

