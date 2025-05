Manu Tenorio se cierra en banda a hablar del problema con sus inquiokupas

Hace unos días, Manu Tenorio aseguraba que el problema que sigue teniendo con los inquiokupas le está generando "un desgaste psicológico tremendo y unas consecuencias psicológicas muy profundas" porque parece que la solución no está a la vista.

En este contexto, el cantante desvelaba que solamente les queda esperar "como tantísimos españoles", algo que para él es "inconcebible" porque "no entiendo cómo este gobierno lo permite".

El pasado viernes, 31 de enero, Tenorio se dejaba ver en SIMOF y atendió a la prensa, pero al ser preguntado por este problema que no se resuelva, se mostraba sobrepasado: "No me preguntes de lo mismo, ¿eh?".

Cerrándose en banda a hablar de ello, el artista sí se reconoció amante de la moda flamenca: "Por supuesto, ya no solamente de la moda sino que también de nuestra cultura" porque "es una manera de decirle al mundo la cantidad de arte que tenemos aquí en el sur".