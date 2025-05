Javier Merino evita confirmar si es cierto el veto de Mar Flores a Terelu Campos

Las Campos no dejan de estar en polémica. Esta semana ha trascendido que Mar Flores podría haber vetado a Terelu Campos para no coincidir con ella cuando visita a su nieto Carlo, pero lejos de confirmar esta noticia, la colaboradora de televisión se mantenía al margen cuando le preguntaban este viernes por esta información.

El último que se ha pronunciado sobre esto es Javier Merino, que se mostraba sorprendido al conocer la noticia y respondía a la prensa que "no tengo ni idea, la verdad es que no, no lo sé".

Además, desvelaba que ya conoce al hijo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia: "Sí, todo muy bien, sí". El empresario aseguraba que las cosas con el pequeño Carlo están "muy bien, muy bien".

Nuevamente, Merino se mostraba hermético total cuando le preguntaban por esta supuesta tensión que existe entre Terelu y Mar... sin querer confirmar si es cierto o no que la modelo le ha pedido a su hijo no coincidir con su consuegra.