Isabel Pantoja, la gran ausente en el último adiós de Tony Caravaca, ex marido de Charo Vega

Alejado del foco mediático en los úlimos años, los familiares y amigos más cercanos de Tony Caravaca se despedían de él definitivamente en el tanatorio de San Isidro tras su inesperada pérdida. En esta ocasión era su ex mujer, Charo Vega, la encargada de comunicar la triste noticia a través de las redes sociales donde le dedicaba un mensaje de lo más cariñoso.

"Hoy se ha ido el que fue mi marido durante 22 años... Tony Caravaca, el padre de mis hijos, ha fallecido acompañado de su familia y con mucho amor y paz. Puedes estar orgulloso de Maite, Antonio y Curro Caravaca, he sido testigo de cuánto te amaban y de su tristeza al despedirse de ti. Me siento bien de haber estado a tu lado en tu último suspiro. Gracias, Tony, por estos hijos que me diste" ha escrito Charo poniendo de manifiesto el gran cariño se han tenido durante todo este tiempo por los tres hijos que tienen en común.

Optando por la discreción, Antonio era uno de los familiares que veíamos en el tanatorio de su padre. Evitando hacer niguna declaración ante los medios, el hijo de Charo prefirió pasar desapercibido entre el resto de asistentes. Conocido por su labor como representante de personajes como Lola Flores o Isabel Pantoja, Tony contaba con una larga lista de amigos que quisieron despedirse de él como fue el caso de los hermanos Cortina, Felipe y Carlos Cortina; Jaime Pérez Pla o Luis García Fraile.

Por su parte, Isabelle Junot también hacía gala de la maravillosa amistad que comaparte con uno de los hijos de Tony, Curro Caravaca, acudiendo a la cita para acompañarlo en este delicado momento. Hay que recordar que Curro fue uno de los testigos de la boda de Isabelle Junot y Álvaro Falcó por lo que la amistad entre ellos es de lo más especial.