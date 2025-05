Charo Vega, desolada en el tanatorio de su exmarido Tony Caravaca: "He estado con él hasta el último minuto"

Charo Vega anunciaba este jueves, con un emocionante mensaje compartido en sus redes sociales, el fallecimiento de su exmarido Tony Caravaca, padre de sus hijos Antonio y Curro, y muy popular por haber sido representante entre otras artistas de Lola Flores, Isabel Pantoja, o Carmen Ordóñez, a consecuencia de una gripe que se agravó por la enfermedad que padecía desde hace años.

"Hoy se ha ido el que fue mi marido durante 22 años.... Tony Caravaca, el padre de mis hijos. Ha fallecido acompañado de su familia y con mucho amor y paz" anunciaba, dirigiéndose directamente al que el gran amor de su vida para transmitirle el amor incondicional de sus hijos y su tristeza al despedirse de él. "Me siento bien de haber estado a tu lado en tu último suspiro. Gracias Tony por estos hijos que me diste" concluía.

Y, como no podía ser de otro modo, Charo ha querido dar su último adiós a Tony este viernes en el Tanatorio de San Isidro de Madrid y, muy emocionada, ha atendido a la prensa para recordar con mucho cariño a su exmarido y revelar cómo se encuentra su familia tras esta durísima pérdida.

"Mis hijos muy tristes porque ha sido muy rápido. Bueno, estaba sufriendo ya bastante, entonces mejor que Dios se lo haya llevado porque el plan era horroroso. Yo con mis hijos siempre, y me ha dado mucha pena también. He estado 22 años con él y en un momentito he hecho un repaso tremendo de mi vida con Toni" ha expresado ocultando su tristeza bajo unas gafas de sol.

Como ha confesado, su relación no era demasiado fluida, aunque sí se llevaban "bien" tras su separación en eñ año 2000. "Lo justo, nos hemos visto poco porque yo me fui a vivir a Sevilla, pero mis hijos quieren muchísimo a su padre, y su hija mayor Maite, de su primer matrimonio, también. No le han dejado solo ni un minuto, y yo compartiendo con ellos para lo bueno y para lo malo" ha asegurado.

"Coincidencias de la vida, nunca esperé estar con Toni hasta el último minuto, y lo he estado y me siento muy bien. El padre de mis hijos, me ha enseñado mucho. He aprendido mucho de él, bueno y malo todo hay que decirlo. pero le conocí con 20 años y con una niña chiquita..." ha revelado a punto de romperse, destacando que además su exmarido se merece las muestras de cariño que están recibiendo tras su muerte "porque en la música ha sido un tío muy grande".

Y, aunque por el momento ninguna de sus representados más populares se han dejado ver por el tanatorio, Charo está convencida de que sí tendrán algún recuerdo para él. "En estas situaciones no esperas nada, pero lo que te llega está muy bienvenido y se agradece mucho. Estamos todos con mis hijos. Y ya verás que sí se acuerdan de él. Javi de Los Pecos me puso una cosa muy bonita: 'se va parte de nuestra vida también'" ha concluido.