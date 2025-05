(AMP) Marc Puig dice que el envío de Charlotte Tilbury ha vuelto "a la normalidad" tras la retirada de lotes

El presidente ejecutivo de Puig, Marc Puig, ha asegurado que los envíos del Airbrush Flawless Setting Spray de su marca Charlotte Tilbury. "han vuelto a la normalidad", tras retirar algunos de los lotes en diciembre por un problema de calidad, a pesar de que Puig ha advertido de la posibilidad de retrasos en algunos establecimientos de Estados Unidos y de Oceanía.

"Los productos que enviamos ya no tienen ese problema", ha asegurado en la conferencia con inversores posterior a la presentación de los resultados del cuarto trimestre de 2024 este jueves.

La firma de cosmética catalana ha registrado en 2024 un "récord" de ventas netas, al alcanzar los 4.790 millones de euros, un incremento del 10,9% a perímetro y tipo de cambio constantes (LFL).

Se ha atribuido un avance "muy por delante del mercado de belleza premium" durante el año, en el que la compañía ha debutado en las Bolsas de Valores de Barcelona, Madrid, Bilbao y Valencia.

El presidente ejecutivo se ha mostrado muy confiado en que los resultados del año fiscal de 2024 estarán alineados con sus previsiones: "Mientras que este año hemos tenido algunos retos en el segmento de Maquillaje, también hemos protagonizado un comportamiento excelente en Fragancia y hemos visto un buen crecimiento en Cuidado de la piel".

CUOTA DE MERCADO

El presidente ejecutivo ha atribuido el mayor crecimiento de la compañía respecto al conjunto del sector a haber expandido su cuota de mercado, y ha garantizado: "No hemos gastado más en la segunda mitad del año que lo que teníamos previsto".

"No hay razón para pensar que no podamos seguir ganando cuota de mercado, y 2024 parece no haber sido diferente", ha defendido, y ha destacado el porfolio de marcas de la compañía, y su capacidad disruptiva e innovadora.

Sobre la campaña de Navidad, el presidente ejecutivo ha convenido en que "el crecimiento puede haber ido desacelerándose poco a poco durante el año", ante una campaña de Navidad que igualmente ha calificado de saludable.

RABANNE Y NINA RICCI

Puig ha afirmado que los lanzamientos de productos de Rabanne --Million Gold-- y de Nina Ricci --Vénus-- "se han comportado según lo planeado", y ha explicado que la compra repetida de una fragancia normalmente requiere que lleve meses en el mercado.

Asimismo, preguntado por el comportamiento de la empresa en Latinoamérica, ha afirmado que han encontrado "más competencia comercial y agresividad" de la que habían planeado, mientras que ha destacado su posición en Estados Unidos, que ha calificado de sólida.