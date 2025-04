Carmen Borrego disfruta de su faceta como abuela, pero evita coincidir con Paola Olmedo

Disfrutando de su faceta como abuela al lado de su nieto Marc, Carmen Borrego demuestra que el acercamiento con su hijo José María Almoguera está cada vez más cerca. En esta ocasión la hija de María Teresa Campos disfrutaba de una jornada junto al pequeño con el que compartía una tarde de juegos y diversión al lado de su marido José Carlos Bernal. De regreso a casa de Paola, Carmen pedía a los medios que respetasen la intimidad del pequeño para así poder seguir disfrutando de él: "La unica manera de ver a mi nieto es que no lo saquéis, es un momento bonito pero si lo sacáis no me dejan verlo. Respetemos estos momentos, respetemos que los menores no tienen que salir".

Tras dejar al pequeño en casa de su madre, Paola Olmedo, Carmen no dudaba en desearle lo mejor a ella tras haber encontrado de nuevo el amor: "Hay que ser feliz pero no he visto las fotos. Yo siempre lo digo, si sus padres están felices, él será feliz". Muy discreta en cuanto a su nieto se refiere, Carmen dejaba claro que a pesar de la ausencia de su hijo José María Almoguera por su participación en el programa de 'Gran Hermano Dúo', su ex nuera sí que le está dejando disfrutar del pequeño dejando atrás las rencillas que un día las distanciaron.

Aunque la relación está mucho mejor que en el pasado, lo cierto es que suegra y ex nuera evitaron coincidir en el 'intercambio' del pequeño que tuvo lugar en el portal del domicilio. Tan solo unos minutos después de que Carmen dejara a su nieto en brazos de un familiar y se marchase, Paola llegaba a casa muy sonriente y en solitario. "Hay buena realción, es la abuela. Todo bien, no ha habido nunca un conflicto, puede verlo siempre" reconocía Paola sobre la vistia de Carmen. En cuanto al idilio amoroso que está viviendo José María junto a María en el reality, sentenciaba: "Siempre he dicho, mientras él esté bien el niño estará bien, lo suyo es que estemos bien todos".

Radiante por el momento personal que está atravesando, Paola también pedía que respetasen la intimidad de su nueva pareja ya que no está acostumbrado a la presión mediática que le rodea: "Es guapísimo, estoy muy bien, muy bien, muy contenta, muy tranquila y muy bien, quiero seguir así. No me gustaría que se agobiara ni nada, no está nada acostumbrado. Pediría que le respetéis un poquito".