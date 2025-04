De Paul: "Sé lo que puedo dar, jamás me conformé y no lo voy a hacer"

Redacción deportes, 28 ene (EFE).- Rodrigo de Paul, centrocampista internacional argentino del Atlético de Madrid, sostiene su ambición con el conjunto rojiblanco, con el que se siente "importante", le gusta que le "exijan" y sabe lo que puede dar, según declaró este martes en la víspera de visitar al Salzburgo en la última jornada de la Liga de Campeones, en un partido "fundamental".

"Siempre me he sentido y me han hecho sentir el club y mis compañeros como una parte importante del equipo. Creo que en los grupos cada uno tiene su rol. A mí me gusta que me exijan, sé lo que puedo dar. Jamás me conformé en mi carrera, no lo voy a hacer y quiero que siempre todo vaya mejor. Me siento cómodo y contento, como me he sentido siempre", valoró en la rueda de prensa en el estadio Red Bull Arena de Salzburgo, escenario del duelo del miércoles.

"Sí que es verdad que cuando el trabajo o la gente te valora lo que haces es una satisfacción, pero en el segundo plano, porque lo más importante es cómo le va al Atlético de Madrid. Y creo que el equipo lo está haciendo muy bien", añadió De Paul, campeón del mundo con Argentina y que termina contrato con el conjunto rojiblanco en 2026.

Cuando fue preguntado por su futuro más allá de esa vinculación, el centrocampista contestó que él "siempre" piensa "en objetivos a corto plazo".

"Sería un error pensar más allá del partido de este miércoles. Va a ser un día importante. Queremos competir en todas las competiciones, así que la energía y mi cabeza está puesta en lo pronto, que es este miércoles", advirtió.

El Atlético se juega el pase directo a los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Salzburgo. "No creo que sea menos motivador que el anterior. En la Champions están los mejores. Nosotros estamos en una buena posición, pero también hay que entender que queremos ganar para estar entre los ocho primeros y poder también enfocarnos por todo lo que queremos competir", declaró.

"Para nosotros, es un partido fundamental. El rival es joven, dinámico, se va a querer despedir de esta Champions en su casa y con su gente, así que creo que su energía va a estar alta. Y nosotros, con nuestras armas, intentaremos lograr los tres puntos y poder cerrar ya la clasificación", añadió. EFE