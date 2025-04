Danilo: "No ha sido elección mía, me hubiera gustado despedirme de la afición en el campo"

Roma, 28 ene (EFE).- El brasileño Danilo, que este lunes anunció su marcha del Juventus Turín, reconoció este martes antes de volar a Brasil que la decisión de rescindir el contrato fue del club y que le hubiera gustado despedirse de la afición juventina en el estadio, tras un partido, y no con un comunicado en redes sociales.

"Me hubiera gustado despedirme de la afición en el estadio, de otra manera. Pero me llevo solo buenos recuerdos. Los 5 años y medio aquí me han hecho mejor como persona, como hombre y jugador", dijo Danilo en el Aeropuerto de Torino-Caselle, desde el volará a Brasil para firmar con el Flamengo.

"Siempre he estado a disposición, he hecho mi trabajo. Sobre las elecciones que hacen el club y el entrenador no puedo decir nada. No ha sido elección mía", reconoció.

El defensa, ex del Real Madrid y del Manchester City, fue un pilar fundamental en estas últimas temporadas y se convirtió en capitán. Levantó una Copa Italia, y ganó además un 'Scudetto', una Supercopa de Italia y otro título copero.

"No me arrepiento de nada, desde el primer hasta el último. Lo único que me da pena es no haberme despedido de la afición. Pero tengo la conciencia tranquila", insistió.

"La camiseta de la 'Juve' es la más importante de mi vida y mi carrera. El tiempo aquí ha cambiado el nivel como jugador y solo puedo dar las gracias", añadió.

Además, desveló que el mejor recuerdo que guarda es de la temporada más complicada de la última década, cuando el club fue sancionado con 15 puntos en Serie A -finalmente reducidos a 10- y eliminado en fase de grupos de la Liga de Campeones.

"Normalmente se recuerdan los trofeos. Pero después de la derrota con el Maccabi Haifa teníamos el 'Derbi' contra el Torino. En ese momento nos unimos como equipo. Hicimos un círculo antes del partido y se convirtió en tradición. Recuperamos unión, fuimos familia. Ahora se ha perdido un poco eso", dijo.

"Me llevo conmigo la relación con la afición. El Juventus son ellos, los aficionados, no los jugadores y la directiva", sentenció. EFE