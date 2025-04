Walker: "Juego al fútbol por pasión, no por dinero"

Roma, 27 ene (EFE).- El inglés Kyle Walker, nuevo lateral derecho del Milan, aseguró este lunes, en su presentación oficial como nuevo jugador 'rossonero', que juega al fútbol "por pasión, no por dinero".

Walker, flamante fichaje de un Milan necesitado de un jugador capaz de aportar experiencia ganadora, desveló en su presentación que la elección de acudir al Milan fue fácil una vez decidió separarse del Manchester City.

"Está claro que jugar en el Milan es algo fantástico. Es un paso adelante para mi carrera el probar una nueva experiencia. Pensé que sería una gran oportunidad para jugar aquí y demostrar mi talento", dijo el lateral, que ya vivió la remontada ante el Parma desde la grada.

El lateral de 34 años podría debutar en el partido ante el Inter de Milán de este domingo, en el 'Derby della Madonnina', un rival también especial para él en lo personal pues es contra el que ganó su única Liga de Campeones en 2023.

"Ganar la Liga de Campeones sería un sueño. Pude vivirlo con el City, pero también perdí una final. Os aseguro que es mejor recibir los apalusos que dárselos a los ganadores. Viví las dos situaciones. Ya hablaremos de eso más adelante, porque todavía es pronto", apuntó.

Y dejó claro que no tiene una prima en su contrato por ganar el trofeo continental, en el que el Milan todavía puede meterse entre los 8 primeros para evitar una ronda.

"Si se habla de una prima económica... la respuesta es no. Juego al fútbol por pasión, no por dinero. En el City no jugaba lo suficiente y esa es una de las razones por las que vine aquí. Quiero ganar trofeos y jugar más", comentó.

Walker explicó cómo fue la conversación con el español Pep Guardiola, entrenador del City: "No fue una conversación fácil. El City ha sido mi familia. Pero ahora quiero aprender italiano, todavía tengo mucho dentro para lograr mis objetivos".

Además, habló de su papel de líder en el equipo milanista.

"Con mi edad y mi experiencia, eso es lo que tengo que hacer. Hay una falta de confianza ligada a los resultados. Creo que el nuevo entrenador tiene una buena idea. Ahora se necesita disciplina. Ese es mi papel, que no solo está relacionado con el terreno de juego. He ganado mucho y vengo con esa experiencia", sentenció. EFE