Agenda Informativa de EFE Internacional del 28 de enero al 3 de febrero

Kiev/Moscú/Otras capitales - Seguimiento de la guerra en Ucrania y sus derivadas (cobertura diaria)

Jerusalén/Otras capitales - Seguimiento del alto el fuego en Gaza y sus derivadas (cobertura diaria)

Washington/Otras capitales - Primeros días de Donald Trump como presidente de EEUU por segunda vez y sus derivadas (cobertura diaria)

Martes, 28 de enero

América

Medellín (Colombia).- COLOMBIA TEXTIL- Comienza Colombiatex de las Américas, la mayor feria textil de América Latina, que en esta ocasión se enfocará en el fortalecimiento del encadenamiento productivo latinoamericano, la internacionalización de las marcas colombianas y avanzar en la economía circular para cuidar el medioambiente.

Toronto (Canadá).- CANADÁ POLÍTICA - La comisión que investiga la injerencia de otros países, en particular China e India, en las elecciones y sistema político de Canadá presenta su informe final tras meses de trabajo.

Caracas.- VENEZUELA CRISIS - Familiares de los considerados "presos políticos" en Venezuela realizan una rueda de prensa para denunciar las condiciones de detención de estos reos.

Quito.- VENEZUELA CRISIS - El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, que asegura haber ganado las elecciones de julio pasado y es reconocido como presidente electo por varios países, visita Ecuador para reunirse con su presidente, Daniel Noboa.

San José (Ecuador).- ECUADOR DERECHOS HUMANOS - La Corte Interamericana de Derechos Humanos lleva a cabo una audiencia contra el Estado de Ecuador por su presunta responsabilidad en la muerte del fotoperiodista Julio García Romero cuando participaba en una manifestación el 19 de abril de 2005.

Santiago.- CHILE INFLACIÓN - El Banco Central de Chile toma una decisión sobre los tipos de interés, que se encuentran en el 5 % desde el pasado diciembre.

Washington.- VUELO SUPERSÓNICO - La compañía Boom Supersonic realiza su primer vuelo supersónico.

Washington.- EE.UU. GUANTÁNAMO - El Tribunal de Apelaciones de DC analiza si el acuerdo de culpabilidad del autoproclamado cerebro del atentado del 11-S, Khalid Sheij Mohamed, puede seguir adelante.

Washington.- GM RESULTADOS - General Motors (GM) da a conocer los resultados para el conjunto de 2024 tras aumentar sus beneficios netos un 11,7 % en los nueve primeros meses del año.

Washington.- RESERVA FEDERAL - Los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal estadounidense inician su primera reunión del año, un encuentro de dos días para decidir posibles subidas o bajadas de los tipos de interés.

Washington.- RELOJ NUCLEAR - El "Reloj del Apocalipsis", una herramienta simbólica diseñada por científicos para alertar sobre las amenazas al planeta, informa del tiempo que considera que le queda a la humanidad.

Nueva York (EE.UU.).- BOEING RESULTADOS - El fabricante aeronáutico estadounidense Boeing publica sus resultados del último trimestre y acumulados.

Río de Janeiro (Brasil).- BRASIL AGRICULTURA - La Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) de Brasil divulga su primera proyección para la cosecha de café de 2025.

Guadalajara (México).- MÉXICO REMESAS - Las remesas que recibe México, donde representan casi 4 % de la economía, podrían caer hasta un 20 %, si se concretan las medidas migratorias más extremas del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advierten investigadores de la Universidad de Guadalajara.

Ciudad de México.- MÉXICO SEGURIDAD - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presenta un informe de seguridad para defender sus acciones contra el crimen organizado y el narcotráfico, mientras crece la presión del nuevo mandatario Estados Unidos, Donald Trump, quien ha declarado terroristas a los carteles.

Asunción.- PARAGUAY FISCAL - La Comisión Permanente del Congreso de Paraguay convoca a una sesión extraordinaria reservada para conocer oficialmente los últimos hechos relacionados con la investigación del asesinato del fiscal paraguayo antimafia, Marcelo Pecci.

Europa

Leópolis (Ucrania) - UCRANIA GUERRA - la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, inaugura en la ciudad ucraniana de Leópolis, declarada Patrimonio Mundial, un centro de cultura con iniciativas a favor de las mujeres artistas y para la protección del patrimonio documental judío.

Londres.- REINO UNIDO BREXIT - El centro de estudios UK in a Changing Europe presenta un informe sobre los efectos del Brexit y la futura relación del Reino Unido con la Unión Europea.

Ginebra.- ESPACIO EXOPLANETAS - La Universidad de Ginebra (UNIGE) presenta el descubrimiento de un nuevo exoplaneta de especiales características, 30 años después de que científicos de esa institución descubrieran el primero de estos cuerpos fuera del Sistema Solar.

París.- PARÍS MODA - El desfile de la legendaria firma Chanel protagoniza la jornada de la semana de Alta Costura para la temporada primavera/verano.

París.- FRANCIA LOUVRE - El presidente francés, Emmanuel Macron, visita el Museo del Louvre tras la preocupación suscitada por la filtración de una nota de la dirección de esa institución, que alertaba de extensas deficiencias y necesidades de reforma de las instalaciones.

Bruselas.- UE ASUNTOS GENERALES - Reunión del Consejo de Asuntos Generales de la UE.

Bruselas.- UE INNOVACIÓN - Juan Cruz Cigudosa, secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades de España, participa en un evento en el Parlamento Europeo.

Bruselas.- UE MEDIOAMBIENTE - La plataforma Heal and Enviromental Alliance organiza un encuentro sobre perspectivas políticas relativas a la contaminación del aire y la salud con el eurodiputado español Javi López (PSOE) y responsables de la Organización Mundial de la Salud y de la Comisión Europea.

Viena.- OIEA JUNTA - Reunión de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Tiflis.- GEORGIA CRISIS - Cumplen dos meses las protestas diarias de la oposición georgiana contra la congelación de las negociaciones para la entrada del país en la Unión Europea.

Asia y Oceanía

Yakarta.- INDONESIA MUSULMANES - Musulmanes de 38 países participan en una competición internacional de recitar el Corán en Indonesia.

Brisbane.- AUSTRALIA SUCESO - Comparece ante un tribunal en Australia la ‘influencer’ acusada de envenenar a su hija de un año para obtener dinero y seguidores en las redes sociales.

Seúl.- COREA DEL SUR CRISIS - Expira el plazo de arresto preventivo para el presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, detenido e investigado por un supuesto delito de insurrección por su declaración de la ley marcial, aunque la fiscalía ha solicitado una nueva extensión.

África y Oriente Medio

El Cairo.- CATAR OMAN - El emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, realiza una visita a Omán para abordar con los responsables del sultanato temas de la región de Oriente Medio.

Miércoles, 29 de enero

América

Quito.- ECUADOR GOBIERNO - Un tribunal de Ecuador evalúa en una audiencia la acción de protección solicitada por la vicepresidenta, Verónica Abad, contra los decretos emitidos por el presidente Daniel Noboa, que nombran a una "vicepresidenta encargada" para delegarle a ella la Presidencia en los días que él realiza campaña electoral, debido al enfrentamiento que mantiene con Abad, a la que se rehúsa a cederle temporalmente la jefatura del Estado.

Lima.- VENEZUELA PERÚ - El líder opositor de Venezuela Edmundo González Urrutia se reúne con la presidenta de Perú, Dina Boluarte, como parte de una gira internacional con la que busca apoyo y reconocimiento internacional ante un eventual retorno a su país.

Lima.- VENEZUELA PERÚ - El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, entrega al líder opositor de Venezuela Edmundo González Urrutia la Orden al Mérito en el Grado de Gran Cruz de la capital peruana.

Lima.- PERÚ BOLUARTE - La Fiscalía de Perú cita a la presidenta, Dina Boluarte, para declarar sobre el caso del presunto encubrimiento en la fuga del político Vladimir Cerrón, líder del partido marxista Perú Libre en el que la mandataria militó hasta 2022.

Bogotá.- COLOMBIA MÚSICA - El cantante colombiano Kapo, que se ha convertido en un fenómeno internacional gracias a sus éxitos 'Uwaie' y 'Ohnana', habla en una entrevista con EFE sobre los retos de su carrera.

Cartagena (Colombia).- HAY FESTIVAL - Previa del Hay Festival de Cartagena de Indias, que se celebrará del 30 de enero al 2 de febrero.

Medellín (Colombia).- COLOMBIA TEXTIL - Segunda jornada de Colombiatex de las Américas, la mayor feria textil de América Latina.

Santiago.- CHILE CORONAVIRUS - Con Cerca de 60.000 fallecidos, una de las campañas de vacunación más tempranas del mundo y un prolongado encierro que duró casi dos años y dejó un profundo impacto en la economía y en la salud mental de la población, las huellas de la pandemia siguen "doliendo" en Chile cinco años después.

La Paz.- BOLIVIA SALUD - Enfermos y usuarios denuncian que los precios de los insumos médicos han subido hasta en un 50 % en Bolivia, debido a la crisis económica, lo que ocasiona que los enfermos no tengan accesos a medicinas, y la situación empeora en el caso de los enfermos crónicos ya que sus medicamentos no son cubiertos por los seguros y no hay existencias en las farmacias.

San José.- COLOMBIA DERECHOS HUMANOS - La Corte Interamericana de Derechos Humanos lleva a cabo una audiencia por una demanda contra el Estado de Colombia por la detención y posterior muerte, a manos militares en 1984, de Luis Fernando Lalinde, un estudiante universitario y militante del Partido Comunista Colombiano.

Nueva York (EE.UU.).- EEUU ARTE - La America's Society de Nueva York estrena la muestra "Beatriz Cortez x rafa esparza: Earth and Cosmos".

Nueva York.- EE.UU. JUSTICIA - Nueva comparecencia de Rex Heuermann, conocido como el "asesino de Gilgo Beach", ante un tribunal del condado de Suffolk (Nueva York) después de que fuera acusado en diciembre por la muerte de una séptima víctima.

Nueva York.- MICROSOFT RESULTADOS - Microsoft publica los resultados de su segundo trimestre fiscal de 2025, con sus inversores pendientes del impacto que están teniendo las cuantiosas inversiones de la empresa en inteligencia artificial (IA).

Nueva York.- TESLA RESULTADOS - Tesla publica los resultados financieros de su cuarto trimestre de 2024 apenas una semana después de que Donald Trump haya iniciado su segundo mandato al frente de la Casa Blanca y con el director ejecutivo de la compañía, Elon Musk, como su mano derecha para esta legislatura.

Nueva York.- META RESULTADOS - La tecnológica Meta publica sus resultados del último trimestre y acumulados.

Washington.- EEUU JUSTICIA - El Senado estadounidense vota la nominación de Pam Bondi como nueva fiscal general de Estados Unidos.

Tegucigalpa.- HONDURAS ELECCIONES - La Red por la Defensa de la Democracia (RDD) presenta el informe “¿Quién está financiando las campañas políticas?” en Honduras.

Ciudad de México.- MÉXICO DESEMPLEO - El Instituto Nacional de Estadística de México divulga cómo cerró la tasa de desempleo en 2024 tras alcanzar un mínimo histórico de 2,5 % en octubre.

Brasilia.- BRASIL TIPOS - El Banco Central brasileño decide si mantiene o altera la tasa básica de intereses de la mayor economía latinoamericana.

Europa

Bruselas - UE COMPETITIVIDAD - La Comisión Europea presenta la "Brújula de Competitividad", un documento en el que esbozará las iniciativas con las que prevé aumentar la competitividad de la Unión Europea.

Bruselas.- UE AEROLÍNEAS - Rueda de prensa de prensa del director general de Ryanair, Michael O’Leary.

Berlín.- AUSCHWITZ ANIVERSARIO - El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, pronuncia un discurso en un acto solemne en la Cámara Baja del Parlamento alemán con motivo de la conmemoración del 80º aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz.

Berlín.- ALEMANIA COYUNTURA - El ministro alemán de Economía, Robert Habeck, presenta el informe anual sobre la marcha económica del país centroeuropeo, después de dos años consecutivos de recesión.

Berlín.- ALEMANIA CONSUMO - La consultora GfK publica su tradicional encuesta sobre el clima de consumo en Alemania.

Lisboa.- PORTUGAL UE - El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, reúne al Consejo de Estado para abordar las perspectivas y desafíos del futuro de la Unión Europea en un encuentro en el que participará como invitado Mario Draghi.

Lisboa.- PORTUGAL COMERCIO - Portugal publica sus datos de comercio exterior correspondientes al cuarto trimestre de 2024.

París.- FRANCIA ETA - La sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París examina la demanda española contra la etarra Iratxe Sorzábal por el asesinato del Ertzaintza Ramón Dora.

París.- PREMIOS CÉSAR - La Academia de los César da a conocer a los nominados de 2025 a los premios más importantes del cine francés.

Copenhague.- VOLVO RESULTADOS - El grupo sueco Volvo, fabricante de camiones, autobuses y maquinaria pesada, presenta resultados anuales.

Asia y Oceanía

Pekín.- CHINA AÑO NUEVO - China da la bienvenida al Año Nuevo Lunar, la festividad tradicional más importante del gigante asiático, en la que millones de personas se desplazan a sus lugares de procedencia para celebrar la llegada del año de la serpiente.

Prayagraj (India).- INDIA HINDUISMO - En la ciudad india de Prayagraj, el Kumbh Mela, antigua y monumental congregación religiosa, marca su segunda fecha más sagrada para el baño ritual en las aguas de sus ríos legendarios. Decenas de millones de peregrinos se sumergen en estas aguas con la fe de lavar sus culpas.

África y Oriente Medio

El Cairo.- SIRIA TRANSICIÓN - La directora regional de la oficina de Mediterráneo Oriental de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Hanan Balkhy, ofrece una rueda de prensa tras concluir su visita a Siria.

Jueves, 30 de enero

América

Los Ángeles (EE.UU.).- EE.UU. INCENDIOS - Concierto benéfico en favor de las víctimas de los incendios de Los Ángeles (con Billie Eilish, Earth Wind & Fire, Katy Perry, Lady Gaga, Olivia Rodrigo, Peso Pluma, Rod Stewart, Stevie Wonder, Green Day, John Fogerty, Joni Mitchell, No Doubt, P!nk y Red Hot Chili Peppers, entre otros).

Washington.- FMI ECONOMÍA - Rueda de prensa de la portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack.

Washington.- EE.UU. PIB - La Oficina de Análisis Económico (BEA) de Estados Unidos publica sus primeros cálculos del Producto Interior Bruto (PIB) del cuarto trimestre y del año 2024.

Nueva Yok (EE.UU.).- ONU GUTERRES - El secretario general de la ONU, António Guterres, ofrece una rueda de prensa en la que comentará sus principales prioridades para el año 2025.

Nueva Yok (EE.UU.).- APPLE RESULTADOS - El gigante estadounidense de la tecnología Apple publica sus resultados del primer trimestre fiscal del año 2025.

Miami (EE.UU.).- EE.UU. ESPACIO - Los astronautas de la NASA Suni Williams y Butch Wilmore realizarán la segunda caminata espacial programada para enero con el fin de hacer mantenimiento a la Estación Espacial Internacional (EEI). La caminata, prevista para el 23 de enero, fue reprogramada para las 8:00 EST (13:00 GMT) del 30 de enero y durará unas seis horas y media.

Ciudad de México.- MÉXICO PIB - El Instituto Nacional de Estadística de México divulga el primer dato preliminar del producto interior bruto (PIB) de 2024 tras el crecimiento acumulado del 1,8 % interanual en los primeros tres trimestre.

Cartagena de Indias (Colombia).- HAY FESTIVAL - El Hay Festival de Cartagena de Indias homenajea al periodista colombiano Guillermo Cano, asesinado por la mafia del narcotráfico en diciembre de 1986, cuando era director del diario El Espectador, con motivo del centenario de su nacimiento que se cumplirá en agosto próximo.

Medellín (Colombia).- COLOMBIA TEXTIL - Concluye Colombiatex de las Américas, la mayor feria textil de América Latina.

Santiago.- CHILE INCENDIOS - El devastador fuego que hace un año calcinó vecindarios enteros en la región de Valparaíso y causó 136 muertes dejó una enseñanza que hoy comparten expertos y autoridades: así como Chile asumió hace décadas que es un país sísmico y se preparó para ello, ahora tiene que aceptar que los incendios forestales llegaron para quedarse.

La Paz.- BOLIVIA ELECCIONES - Organizaciones políticas de mujeres lamentan la poca participación de las mujeres en los binomios presidenciales desde la instauración de la democracia en Bolivia, tan solo cuatro candidatas se han presentado como candidatas presidenciales desde entonces, y piden que este año electoral aumente la participación de las mujeres.

San José.- MÉXICO DERECHOS HUMANOS- La Corte Interamericana de Derechos Humanos lleva a cabo una audiencia por una demanda contra México por la alegada violación sexual de Ernestina Ascencio Rosario, una mujer indígena de 73 años, por parte de miembros del ejército en febrero de 2007, su subsecuente muerte ante la falta de atención médica oportuna y la impunidad en la que se encuentran los hechos.

San José.- COSTA RICA BID - El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presenta su estrategia país con Costa Rica para el periodo 2024-2027 que se enfocará en áreas como la seguridad ciudadana, la educación, la infraestructura y el cambio climático.

Tegucigalpa.- COLOMBIA EEUU - Reunión de presidentes y jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), convocada por la presidenta y titular pro tempore de este organismo y a su vez presidenta de Honduras, Xiomara Castro.

Europa

Fráncfort (Alemania).- BCE TIPOS - El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) publica su decisión sobre los tipos de interés.

Berlín.- ALEMANIA PIB - La Oficina Federal de Estadísticas de Alemania, Destatis, publica el dato adelantado del PIB germano en el cuarto trimestre.

Bruselas.- UE PIB - La oficina de estadística comunitaria Eurostat publica la primera estimación preliminar del PIB del cuarto trimestre de 2024 de la UE y la eurozona, así como para el conjunto de un año.

Bruselas.- UE BEI - La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, presenta los resultados anuales del banco en 2024 y las prioridades para 2025.

Bruselas.- KPN RESULTADOS - La operadora de telecomunicaciones neerlandesa KPN presenta sus resultados del cuarto trimestre de 2024.

Varsovia.- UE INTERIOR - Consejo informal de ministros de Justicia e Interior de la UE.

París.- FRANCIA DELINCUENCIA - El Ministerio del Interior francés presenta sus primeros datos estadísticos sobre la inseguridad y la delincuencia en 2024.

París.- TEDH ITALIA - El Tribunal de Estrasburgo se pronuncia sobre la demanda contra Italia por los vertederos incontrolados en la región de Campania.

París.- FRANCIA PIB - Se publica la primera estimación del producto interior bruto (PIB) en el cuarto trimestre de 2024.

París.- SANOFI RESULTADOS - El grupo farmacéutico francés Sanofi presenta sus resultados anuales de 2024.

París.- PARÍS MODA - La española Juana Martín regresa semana a la semana de Alta Costura de París, con su colección para la temporada primavera/verano para 2025.

Copenhague.- H&M RESULTADOS - La cadena de moda sueca Hennes and Mouritz (H&M) presenta el resultado de su último año fiscal.

Londres.- SHELL RESULTADOS - La petrolera Shell divulga sus resultados anuales correspondientes a 2024.

Londres.- REINO UNIDO LIBROS - El director de la Feria del Libro de Londres, Adam Ridgway, presenta los detalles de la edición de 2025 de este evento literario que tendrá lugar entre el 11 y el 13 de marzo.

Asia y Oceanía

Perth (Australia).- AUSTRALIA JUSTICIA - El rapero británico Andrés Felipe Valencia Barrientos, nacido en Colombia y más conocido por su sobrenombre Yung Filly, comparece ante un tribunal de Perth (oeste) acusado de violar y agredir sexualmente a una mujer el pasado septiembre.

Tokio.- JAPÓN JUSTICIA - El Tribunal del Distrito de Tokio emite su sentencia sobre un alto ejecutivo de la influyente empresa publicitaria Dentsu, involucrado en una red de corrupción y amaños en la concesión de contratos relacionados con los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Viernes, 31 de enero

América

La Paz.- BOLIVIA ELECCIONES - Tras perder el histórico liderazgo de casi tres décadas del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), el expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) se encuentra en una carrera contra el tiempo para crear o conseguir un partido político que apoye su anunciada candidatura presidencial para las elecciones que se celebrarán el 17 de agosto de este año.

San José.- PERÚ DERECHOS HUMANOS - La Corte Interamericana de Derechos Humanos celebra una audiencia por una demanda contra Perú por la alegada detención ilegal y arbitraria, tortura y posterior ejecución extrajudicial de Freddy Carlos Alberto Rodríguez Pighi, por parte de agentes policiales durante un operativo en 1991.

Nueva York (EE.UU.).- EXXON RESULTADOS - La petrolera y gasista estadounidense ExxonMobil reporta los resultados de su cuarto trimestre de 2025 en un momento de optimismo para el sector tras los planes del presidente de EE.UU., Donald Trump, de desarrollar un plan energético a gran escala en el país.

Nueva York (EE.UU.).- CHEVRON RESULTADOS - La petrolera estadounidense Chevron publica sus resultados del último trimestre y acumulados.

Washington.- EE.UU. PARTIDOS - El Partido Demócrata estadounidense inicia la reunión en la que elegirá a su liderazgo. En sus elecciones de este 1 de febrero se votará a su presidente, vicepresidente, tesorero, secretario y encargado de finanzas.

Washington.- EE.UU. PRECIOS - La Oficina de Estadísticas Económicas (BEA) de Estados Unidos publica el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE, en inglés) correspondiente al mes de diciembre.

Santiago.- CHILE INDUSTRIA - El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publica los datos de producción industrial y de cobre de diciembre de 2024.

Santiago.- CHILE EMPLEO - El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publica los datos de desempleo de diciembre de 2024.

Bogotá.- COLOMBIA TIPOS - El Banco de la República (autoridad monetaria) de Colombia celebra la primera reunión del año para examinar la tasa básica de interés, actualmente en el 9,25 %, en medio de fuertes presiones del Gobierno para que acelere la reducción de los tipos.

Bogotá.- COLOMBIA DESEMPLEO - El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) divulga la tasa de desempleo de Colombia correspondiente a diciembre y el acumulado de 2024.

Cartagena (Colombia).- HAY FESTIVAL - El escritor británico-estadounidense de origen indio Salman Rushdie conversa con el escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez sobre 'Cuchillo', su más reciente publicación, además de su última novela, 'Ciudad Victoria'.

Santo Domingo.- REPÚBLICA DOMINICANA CINE - Arranca en Santo Domingo la XVII edición del Festival de Cine Global, con la India como país invitado y dedicada a la memoria del cineasta dominicano Rubén Abud. (Hasta el 6 de febrero)

Río de Janeiro.- BRASIL DESEMPLEO - El Gobierno de Brasil, la mayor economía latinoamericana, divulga la tasa de desempleo en el trimestre concluido en diciembre y la tasa promedio de 2024.

Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA - El Banco Central divulga el resultado de las cuentas públicas de Brasil y la relación entre deuda y producto interior bruto (PIB) en diciembre y en el acumulado de 2024.

Europa

Londres.- REINO UNIDO BREXIT - En el quinto aniversario de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el Gobierno británico trata de tejer nuevos lazos con la UE que permitan impulsar el crecimiento del país.

Londres.- REINO UNIDO BREXIT.- A partir de este 31 de enero, todas las mercancías importadas desde la Unión Europea a Gran Bretaña deberán estar cubiertas por una declaración de seguridad y protección.

Varsovia.- UE INTERIOR - Consejo informal de ministros de Justicia e Interior de la UE.

Estrasburgo (Francia).- TEDH BALANCE - El presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Marko Bosnjak, presenta en conferencia de prensa el balance de actividades de la corte durante 2024.

París.- FRANCIA INFLACIÓN - Se publican los datos provisionales de la inflación de enero.

Berlín.- ALEMANIA INFLACIÓN - La Oficina Federal de Estadística de Alemania, Destatis, publica el dato adelantado de la tasa de inflación en enero.

Berlín.- ALEMANIA EMPLEO - La Oficina Federal de Estadística de Alemania, Destatis, publica los datos mensuales del mercado laboral germano.

Lisboa.- PORTUGAL INFLACIÓN - El Instituto Nacional de Estadístico luso (INE) publica los datos de inflación en Portugal correspondientes a enero.

Asia y Oceanía

Abu Dabi.- EMIRATOS PREMIO - Rueda de prensa de presentación del premio Zayed a la Fraternidad Humana, que este año reconocerá la labor de personalidades de Barbados, Etiopía, Estados Unidos y España.

Seúl.- SAMSUNG RESULTADOS - Samsung Electronics presenta resultados del cuarto trimestre de 2024 y de todo el ejercicio.

Tokio.- JAPÓN INDICADORES - El Gobierno de Japón publica el dato de la producción industrial correspondiente al mes de diciembre.

Tokio.- JAPÓN DESEMPLEO - El Gobierno de Japón publica del índice de desempleo correspondiente al mes de diciembre y para el total de 2024.

Tokio.- JAPÓN PRODUCCIÓN INDUSTRIAL - El Gobierno de Japón publica del índice de producción industrial correspondiente al mes de diciembre y para el total de 2024.

Sábado, 1 de febrero

América

Cartagena (Colombia).- HAY FESTIVAL - La escritora colombiana Piedad Bonnett presenta 'La mujer incierta', un libro autobiográfico, en una conversación con la periodista María Elvira Samper en el Hay Festival de Cartagena de Indias.

National Harbor (EE.UU.).- EEUU PARTIDOS - El Partido Demócrata estadounidense elige a su liderazgo. En sus elecciones de este 1 de febrero se votará a su presidente, vicepresidente, tesorero, secretario y encargado de finanzas.

Europa

Ciudad del Vaticano.- PAPA VATICANO - El papa Francisco preside la celebración de las Primeras Vísperas en la basílica de San Pedro durante la fiesta de la Presentación del Señor.

Berlín.- ALEMANIA ELECCIONES - El canciller alemán, Olaf Scholz, candidato por parte del Partido Socialdemócrata a repetir en el cargo, participa en un acto de campaña en la ciudad de Hamburgo.

Asia y Oceanía

Rangún (Birmania).- BIRMANIA CRISIS - Cuando se cumplen cuatro años del golpe de Estado militar en Birmania, la junta continúa sumida en una crisis de poder que busca solucionar con mediación de China, mientras el Ejército pierde terreno en manos de guerrillas étnicas y prodemocráticas.

Nueva Delhi.- INDIA PRESUPUESTOS - La ministra de Finanzas de la India, Nirmala Sitharaman, presenta el Presupuesto de la Unión 2025

Domingo, 2 de febrero

América

Caracas.- VENEZUELA CONSULTA.- Los venezolanos están convocados a participar en una consulta popular, convocada por Nicolás Maduro, con el objetivo de elegir entre diversos proyectos comunitarios organizados por agrupaciones de vecinos, los cuales recibirán financiamiento de la Administración chavista.

Los Ángeles (EE.UU.).- PREMIOS GRAMMY - La Academia de la Grabación de Estados Unidos dará a conocer a los ganadores de Grammy con una Beyoncé aferrada en lograr el ansiado galardón a mejor álbum del año mientras una generación emergente compuesto por Sabrina Carpender, Chappell Roan y Charli XCX buscará emerger con fuerza en la 67 edición de estos premios.

Asunción.- PARAGUAY DICTADURA - Se cumple un aniversario del golpe de Estado en Paraguay de 1989 que desalojó del poder a Alfredo Stroessner, quien encabezó entre 1954 y 1989 la dictadura más longeva de Suramérica.

Cartagena de Indias (Colombia).- HAY FESTIVAL - El multiinstrumentista y humorista argentino Carlos López Puccio conversa con el expresidente de la Agencia EFE Alex Grijelmo y con el periodista colombiano Daniel Samper Pizano en 'Un luthier recuerda a Les Luthiers', en la jornada de cierre del Hay Festival de Cartagena de Indias.

Europa

Londres.- REINO UNIDO ALEMANIA - El canciller alemán saliente, Olaf Scholz, visita el Reino Unido.

Asia y Oceanía

Bangkok.- INDONESIA MUSULMANES - Concluye en Indonesia la competencia de recitación del Corán entre musulmanes de 38 países.

Lunes, 3 de febrero

América

Tegucigalpa.- HONDURAS IGLESIA - Miles de personas conmemoran el 278 aniversario del hallazgo de la virgen de Suyapa, la patrona de Honduras.

San José.- NICARAGUA DERECHOS HUMANOS - La Corte Interamericana de Derechos Humanos celebra una audiencia por una demanda contra Nicaragua por la alegada desaparición forzada y tortura del coronel en retiro José Ramón Silva Reyes, por parte de agentes estatales en la década de 1980, después de la revolución sandinista.

Santiago.- CHILE ECONOMÍA - El Banco Central de Chile publica el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de diciembre de 2024, que se considera una estimación adelantada del PIB mensual.

Quito.- ECUADOR ELECCIONES - El camino hacia las elecciones de Ecuador ha estado marcado por polémicas decisiones como la inhabilitación de Jan Topic, un candidato que según algunas encuestas podía poner en riesgo el pase a la segunda vuelta del presidente Daniel Noboa, y la renuencia del mandatario de delegar las funciones presidenciales durante la campaña electoral en la vicepresidenta Verónica Abad, con quien mantiene un enconado enfrentamiento.

Nueva York (EE.UU.).- EEUU ARTE - El Museo de Arte Metropolitano de Nueva York (Met) dedica una exposición al pintor alemán Caspar David Friedrich, símbolo del romanticismo, con motivo del 250 aniversario de su nacimiento.

Asunción.- PARAGUAY DICTADURA - Se cumple un aniversario del golpe de Estado en Paraguay de 1989 que desalojó del poder a Alfredo Stroessner, quien encabezó entre 1954 y 1989 la dictadura más longeva de Suramérica.

Europa

Bruselas.- UE CUMBRE - Los líderes de la Unión Europea celebran una reunión informal para hablar de defensa.

Bruselas.- UE INFLACIÓN - La oficina de estadística comunitaria Eurostat publica la estimación preliminar de la inflación en la eurozona en enero.

Bruselas.- UE DEFENSA - Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE se reúnen en un retiro informal para hablar sobre la defensa europea a invitación del presidente del Consejo Europeo, Antònio Costa.

Berlín.- ALEMANIA ELECCIONES - El partido conservador alemán Unión Cristianodemócrata (CDU) celebra su 37ª Congreso en Berlín, veinte días antes de las elecciones generales en las que lidera las encuestas de intención de voto.

Varsovia.- UE COMPETITIVIDAD - Consejo informal de ministros de Competitividad de la UE (mercado único e industria)

Varsovia.- UE COMERCIO - Consejo informal de ministros de Comercio de la UE.

Moscú.- RUSIA ALIMENTOS - Moscú acoge Prodexpo, la mayor Feria de Alimentación del país.

Asia y Oceanía

Islamabad.- PAKISTÁN POLIO - Comienza la primera campaña nacional de vacunación contra la polio de 2025 en Pakistán, uno de los dos países -junto con Afganistán- donde esta enfermedad es endémica, y que el año pasado vivió su peor año en la lucha contra la polio desde 2020.

Prayagraj.- INDIA HINDUISMO - En la ciudad india de Prayagraj, el Kumbh Mela, antigua y monumental congregación religiosa, marca su tercera fecha más sagrada para el baño ritual en las aguas de sus ríos legendarios. EFE

Redacción EFE Internacional (34)913 46 710 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245