Bruno Fernando: "Significa mucho fichar por el Real Madrid, es un momento crucial para mí"

Madrid, 25 ene (EFE).- Bruno Fernando, pívot internacional angoleño que acaba de fichar por el Real Madrid, reconoció que se enfrenta a un momento "crucial" para su carrera por la dimensión de su nuevo club y se mostró preparado para empezar a jugar en cuanto su entrenador lo considere.

"Significa mucho fichar por el Real Madrid. Es un club histórico y simplemente poder formar parte de algo tan grande… Cuando miras la historia del club y lo que ha hecho a lo largo de los años y tener la oportunidad de formar parte de algo así, significa mucho. Es un momento crucial para mi carrera y ha sido una buena decisión venir aquí, estoy muy contento”, explicó en una entrevista a Real Madrid TV.

Preguntado por su forma de jugar, se definió como alguien que puede anotar en cuanto tiene la oportunidad y que también está capacitado para dirigir la defensa "a un alto nivel" y para aportar buen ambiente al vestuario.

"Intento ayudar a mis compañeros, ya sea a los más jóvenes o a los que más experiencia tienen. Trato de buscar maneras de congeniar y hacer grupo con mis compañeros de la mejor manera. Cuando llega la hora del partido es lo más fácil, es lo que llevo haciendo mucho tiempo, toda mi vida de hecho. Soy un jugador que simplemente ayuda al equipo de la manera en la que se me pida, ya sea anotando, reboteando, taponando tiros, dirigiendo la defensa o simplemente siendo un gran tipo y un gran compañero", añadió.

Dijo sentirse "increíble" de forma física porque ha estado entrenando y jugando "hasta hace no mucho tiempo". "Así que me siento bien. Mi cuerpo no va a ser ningún problema, tampoco ajustarme a la diferencia horaria ya que vengo mucho a Europa. Me siento bien, me siento preparado para empezar”, insistió el exjugador de los Toronto Raptors.

Explicó que su primer objetivo en su nueva etapa "siempre" será ganar. "Queremos ganar campeonatos, queremos ganar Euroligas, la Liga… Hacer todo lo posible para ganar tantos partidos como sea posible, especialmente partidos importantes". Aunque pueda tener muchas metas individuales, "no tiene ningún sentido si no eres capaz de conseguir primero los objetivos del equipo”, opinó.

A partir de ahora, compartirá vestuario con Walter Tavares, al que ya se ha enfrentado con la selección de Angola en partidos internacionales. "Va a ser una gran experiencia para mí estar cerca de él (...), es alguien al que conozco desde hace mucho tiempo, es un jugador extraordinariamente dominante y con capacidad para cambiar él solo un partido", señaló.

Por último se refirió a su experiencia en la NBA, que definió como "increíble" ya que es el sueño de todos los que juegan al baloncesto. "Solo puedo tener buenas palabras. La Liga es increíble, los equipos en los que he estado son todos increíbles. Han sido top en todos los aspectos, han hecho un trabajo increíble permitiéndome crecer como jugador y como hombre”, destacó Bruno Fernando.

El pívot angoleño de 26 años y 2,06 metros, que ya ha pasado el reconocimiento médico y se ha entrenado con sus nuevos compañeros, ha firmado con el Real Madrid hasta el final de la temporada 2025-2026,

Su fichaje es el segundo que cierra el club blanco en fechas recientes de un jugador procedente de la NBA, ya que días atrás comunicó la incorporación del estadounidense Dennis Smith Jr. EFE