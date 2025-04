Tusk pide leer en positivo el reclamo OTAN de Trump: "sólo un aliado" pediría gasto de 5 %

Estrasburgo (Francia), 22 ene (EFE).- El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, instó este miércoles a sus socios europeos a leer como "un reto en positivo" el reclamo del presidente estadounidense, Donald Trump, de que los países de la OTAN inviertan un 5 % de sus presupuestos en defensa, ya que "sólo un aliado le puede desear a otro aliado que sea más fuerte".

"Hay quien piensa que es una extravagancia o una maldad decir que deberíamos gastar hasta el 5% de nuestro PIB en cuestiones de seguridad, pero es que en los tiempos que corren, Europa no puede permitirse ahorrar en seguridad. Yo soy el primer ministro de un país que está invirtiendo casi el 5 % en su seguridad y no lo invierte únicamente en la suya propia, sino en la seguridad de toda Europa", dijo Tusk.

El mandatario polaco, que compareció ante el Parlamento Europeo para presentar las prioridades de la presidencia semestral de su país en el Consejo de la UE, se mostró convencido de que no únicamente Europa sino todos los aliados de Estados Unidos deben responsabilizarse de su propia seguridad, como ha pedido el nuevo inquilino de la Casa Blanca.

"Creo que deberíamos interpretar esas palabras como un reto en positivo porque solo un aliado le puede desear a otro aliado que sea más fuerte. No tratéis estas afirmaciones como las declaraciones de un enemigo de Europa, somos aliados. Occidente, Europa, Estados Unidos, Canadá: toda la OTAN colabora en el ámbito de la defensa. Todos nosotros tenemos que hablar con una sola voz y emprender juntos acciones conjuntas", dijo.

Para Tusk, Europa no debería "preocuparse o irritarse" por estas declaraciones de Trump y parafraseó el histórico discurso de investidura de John F. Kennedy, para instar a los europeos a "dejar de preguntar qué es lo que puede hacer Estados Unidos por vuestra seguridad" y a "preguntarnos qué podemos hacer nosotros por nuestra seguridad".

"Tengo la firme convicción de que la Unión Europea será el aliado más valioso para Washington si nos ocupamos nosotros mismos de nuestra seguridad, si levantamos bien la cabeza, si abrimos bien los ojos para ver dónde están las amenazas y los enemigos, qué es lo que hemos descuidado, dónde están nuestros puntos débiles", incidió Tusk.

El primer ministro polaco insistió en que no es una persona belicista, pero que como polaco entiende que "para evitar que se repita lo más trágico de la historia, todos tenemos que ser fuertes, estar bien armados y ser decididos".

"No subestiméis esa solicitud de invertir hasta el 5 % (del PIB en Defensa). Es el momento para aumentar de forma radical nuestra inversión en defensa. Y no es para siempre(...). Si no queremos tener que gastar tanto dinero en seguridad en el futuro, hoy tenemos que invertir más. EFE

(foto)