El Festival de Sundance mostrará la resiliencia del cine tras los incendios de Los Ángeles

Mónica Rubalcava

Los Ángeles (EE.UU.), 22 ene (EFE).- El Festival Sundance comenzará este jueves la que podría ser su penúltima edición en Park City, Utah, y mostrará "lo resiliente que la comunidad cinematográfica puede ser" tras los devastadores incendios que ardieron en la meca del cine en las últimas semanas.

"Este 2025 ha tenido un comienzo difícil, pero nos entusiasma la idea de reunir a la gente. He hablado con muchos artistas, miembros de nuestro personal y colegas del sector, y todos insisten en que sigamos adelante", cuenta en una entrevista con EFE el director del encuentro de cine independiente más importante del mundo, Eugene Hernandez.

El festival, que expondrá cerca de 90 películas desde el próximo jueves hasta el 2 de febrero, buscará ser una plataforma de apoyo para aquellos que se han visto afectados y desplazados por los incendios que hasta el momento han cobrado la vida de al menos 27 personas, y que los bomberos siguen intentando contener desde hace dos semanas.

"Durante el festival, verán mensajes e información para que la gente pueda donar o conectarse con recursos", dijo Hernandez.

Sundance contará con una oferta cinematográfica que incluye el drama protagonizado por Olivia Colman 'Jimpa'; la historia sobre un vaquero que se ve afectado por un incendio forestal 'Rebuilding', protagonizada por Josh O'Connor; o 'The Thing With Feathers' en el que Benedict Cumberbach interpreta a un padre cuyo contacto con la realidad se desmorona tras la muerte de su esposa.

El programa también contempla el musical protagonizado por Jennifer Lopez y Diego Luna y Tonatiuh, 'Kiss of the Spider Woman', que marcará el regreso de Bill Condon al festival, en lo que Hernandez describe como una producción que se asemeja a "los días de gloria de los musicales de Hollywood de los años 30".

La oferta latina también incluye el documental 'Selena y los Dinos', de Isabel Castro, que dará "una visión más personal" de los primeros años de la carrera de la reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla, asesinada a los 23 años por la presidenta de su club de fans Yolanda Saldívar.

"Su familia estará presente y el documental ofrece una nueva perspectiva sobre alguien que, con su partida, se ha convertido en algo más grande que la vida", apunta Hernandez.

Asimismo, la colombiana Gala de Sol lleva una propuesta queer" y psicodélica del infierno de Dante en la película 'Llueve sobre Babel', mientras que la argentina Laura Casabé presentará su interpretación de los cuentos de terror de Mariana Enríquez en la cinta 'La virgen de la Tosquera'.

Sundance también tendrá lugar en un contexto de tensiones políticas tras la llegada del presidente Donald Trump al poder el 20 de enero. En 2017, cuando el republicano asumió la presidencia por primera vez, cineastas y miembros de la industria encabezaron manifestaciones durante el festival para expresar su descontento contra el mandatario.

Tras la firma de una orden que reconoce solo dos géneros (masculino y femenino) en su primer día de mandato, el documental 'Heightened Scrutiny', abordará temas LGTBI al presentar a un abogado y activista estadounidense Chase Strangio en su lucha por los derechos de las personas trans.

Asimismo, el documental 'Free Leonard Peltier', sobre un activista nativo americano encarcelado por décadas tras ser condenado por asesinato en un controvertido y criticado juicio, resonará de forma distinta después de que el expresidente Joe Biden le concediera la clemencia al término de su mandato.

Por otro lado, la película de Cherien Dabis 'All That's Left of You', que sigue el paso del trauma de tres generaciones de una familia Palestina, tendrá su estreno después de que el alto el fuego entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza entrara en vigor el pasado 19 de enero.

Esta edición de Sundance se llevará a cabo del 23 de enero al 2 de febrero y dará a conocer a sus ganadores el viernes 31 de enero. La mitad de las películas se podrán ver en línea del 30 de enero al 2 de febrero. EFE