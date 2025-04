Cata Coll: "Nos gustaría que nos preguntaran si queremos ir a jugar a Arabia"

Leganés (Madrid), 22 (EFE).- La guardameta del FC Barcelona Cata Coll compareció ante los medios al finalizar el encuentro en el que vencieron al Atlético de Madrid (3-0) en el estadio de Butarque, en la localidad madrileña de Leganés y declaró que le "gustaría que" les "preguntaran si" quieren ir a jugar a Arabia", en referencia a la posibilidad de jugar la Supercopa de España en Oriente Medio.

"Como mallorquina fui consciente de lo que sufrieron las mujeres de los jugadores, además me llevo muy bien con Cris (mujer de Dani Rodríguez) y creo que se debería estudiar bien eso", dijo la guardameta del Barça sobre los incidentes producidos tras el Real Madrid-Mallorca de la pasada Supercopa masculina.

"Como jugadoras no es sólo ir ahí. Es comerte el viaje, no poder jugar con nuestra afición...no sabemos lo que va a pasar; y lo que pase ya veremos cómo nos lo tomamos", apuntó.

Sobre la posibilidad de opinar al respecto, Cata Coll confesó: "Claro que me gustaría que nos preguntaran...¿qué contestaría? no lo sé, al final no es cien por cien nuestra decisión".

"Si el club decide que hay que ir habrá que ir, pero tampoco quiero decir algo que no sabemos si pasará o no", recalcó. EFE