La mexicana Gloria Guevara aspira a dirigir ONU Turismo y a mejorar su relevancia

Madrid, 21 ene (EFE).- Gloria Guevara, candidata, a propuesta de México, para dirigir ONU Turismo (principal organización internacional en el ámbito turístico) aspira, en caso de ser elegida, a llevar esta organización, con sede en Madrid, al siguiente nivel, mejorando su relevancia y aumentando su valor.

Este año, este organismo especializado de las Naciones Unidas elige a la persona que ocupará el puesto de secretario/a general a partir de 2026 y los candidatos propuestos por los estados miembros pueden presentar sus candidaturas hasta el próximo 31 de enero (en estos momentos se han presentado cuatro, incluyendo a Guevara).

De la reunión de su Consejo Ejecutivo del próximo mes de mayo saldrá la recomendación de un candidato que el órgano de gobierno de ONU Turismo llevará a la asamblea general que se celebrará en noviembre en Arabia Saudí y si, finalmente, fuera Guevara, se convertiría en la primera mujer al frente de la organización.

Guevara cuenta con 35 años de carrera en viajes y turismo, tanto en el sector público como en el privado, en puestos como la dirección de Sabre México, la Secretaría de Turismo de México, la dirección general del WTTC y, más recientemente, de asesora especial principal del Ministro de Turismo de Arabia Saudí.

Por tanto, "soy una candidata que viene del sector, no es algo improvisado y tengo una trayectoria comprobada, donde en cada uno de los diferentes puestos que he ocupado he dado resultados", destacó.

"Honestamente, presentarme no era algo que estaba considerando los últimos años, simplemente se dio, se alinearon las estrellas y me di cuenta de que tenía la posibilidad de hacer un cambio y algo positivo", agregó Guevara, según quien, "con el liderazgo, las prioridades y los recursos adecuados, la organización puede potencializarse en otro nivel".

Dichas prioridades son aumentar el valor de la organización para los estados miembros, mejorar su posicionamiento en el mundo y generar más oportunidades para las personas y un impacto positivo múltiple en el sector, señaló en una entrevista con EFE.

Guevara se compromete a hablar durante los primeros 100 días de su mandato con los 160 estados miembros para crear un plan concreto de actuaciones, algo de que, a su juicio, carece en estos momentos la organización, que, sin embargo, tiene "un gran potencial que deberíamos maximizar".

Los estados miembros deben recibir un mayor valor por ser parte de ONU Turismo, que debe adaptar su apoyo para satisfacer sus necesidades a través de conocimientos estratégicos e investigaciones de impacto.

Integrar a EE.UU, Reino Unido o Australia

Para Guevara, una prioridad máxima será involucrar e integrar a importantes destinos no miembros, algunos de los cuales abandonaron la organización hace tiempo por diferentes razones, entre ellas al no sentirse representados.

Será necesario definir una propuesta de valor sólida para atraer a Australia, Bélgica, Canadá, Islandia, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur, los Estados Unidos o el Reino Unido, ya que "involucrar a estas naciones clave le dará más peso y credibilidad a la organización como representante y voz global del turismo".

Ante futuras crisis que pueden afectar al sector, desde amenazas sanitarias hasta desastres ambientales, tensiones geopolíticas o incluso guerras y terrorismo, la preparación y el aprendizaje de la experiencia serán fundamentales, de acuerdo con Guevara.

La covid mostró claramente la necesidad de una mayor colaboración público-privada y más intergubernamental y puso de manifiesto la necesidad de que el turismo tenga un lugar en la mesa de formulación de políticas y soluciones.

Asimismo, a medida que los destinos crecen, es necesario gestionar la escala, la concentración y la infraestructura urbana, garantizar la seguridad, la protección y la preparación ambiental, así como integrar el turismo a nivel de políticas.

Si bien la mayoría de los destinos quieren más turistas, algunos están desbordados y masificados. Mientras, en Europa, se necesita unas herramientas adecuadas para manejar grandes volúmenes de afluencia, en África y Latinoamérica, se requiere mayor conectividad e inversión.

El 70 % de los turistas internacionales normalmente viaja a los mismos destinos todos los años y el reto es cómo podemos lograr que crezca su volumen, al tiempo que se dispersen más a lugares a que hoy no están llegando, apuntó.EFE

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 21061212 y otros)