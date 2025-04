Haaland: "Siento una energía positiva en el equipo"

París, 21 ene (EFE).- El delantero noruego del Manchester City Erling Haaland aseguró que la dinámica de su equipo ha cambiado y, en vísperas de medirse al París Saint-Germain en un duelo clave para ambos equipos en la Liga de Campeones, consideró que hay "una energía positiva" en el suyo.

"Siento que hay una energía positiva en el club. Hemos pasado un periodo complicado, pero está superado y ahora estamos mejor. Estamos deseando jugar el partido de este miércoles", dijo el jugador.

Buena parte de la mejora de los resultados tienen que ver con su buen rendimiento en los últimos partidos: "Me cuido, hago todo lo posible para ayudar al equipo. A ese nivel todo va bien. Hasta estoy cronometrando mi sueño".

El noruego, que acaba de renovar su contrato con el City para diez años más, se mostró satisfecho de seguir en el club que le ha dado confianza. "Desde que firmé aquí me he sentido como en casa, estoy feliz, como en familia. Es lo que quería. Todo el mundo me ha dicho que era lo que tenía que hacer. Quiero pasar muchos años en el City", dijo.

"Sé que un contrato de diez años no es lo habitual, pero es algo que me viene bien. Para mi era fácil aceptarlo", agregó.

Haaland regresará al Parque de los Príncipes donde en 2020 perdió con el Borussia Dortmund. "Hicieron un gran partido, pero no necesito esa revancha. Lo que pasó, pasó. Era un partido extraño, durante el covid, no había público. No me aportó mucho ese partido, trato de mirar al futuro", dijo.

El noruego alabó el juego del PSG: "Están teniendo buen rendimiento en su liga pero no tanto en Europa. Eso no quiere decir que no sean impresionantes, es un equipo puntero, con un gran entrenador. Pero tenemos que ganar, no hay otra opción", indicó. EFE