Can-Am obtiene el 2do puesto en la general en su primera participación en el Rally Dakar con el Maverick R

PR Newswire

VALCOURT, Québec, 21 de enero de 2025

Los pilotos oficiales de Can-Am también aseguraron diez victorias de etapa consecutivas y múltiples podios triples.

VALCOURT, Québec, 21 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- Can-Am, marca icónica de BRP Inc. (TSX:DOO; NASDAQ:DOOO), obtuvo el segundo lugar y diez victorias de etapa en el Rally Dakar 2025, demostrando el rendimiento y la fortaleza del Maverick R en algunas de las condiciones más exigentes del mundo. El piloto de South Racing Can-Am Factory, Francisco "Chaleco" López, lideró la carga con cinco victorias de etapa, el mayor número de etapas de cualquier piloto en la clase T4 Side-by-Side Vehicle (SSV), de camino a un segundo puesto en la clasificación general. Sara Price y Jeremías González Ferioli también consiguieron victorias de etapa y podios a lo largo del rally, aunque quedaron fuera de la lucha por la general debido a problemas al principio de la carrera. João Monteiro, de South Racing, demostró un gran ritmo de carrera y terminó séptimo, mientras que el debutante en el Rally Dakar, Hunter Miller, logró un impresionante y memorable puesto entre los primeros diez de la general.

"Nuestro equipo ha hecho un esfuerzo increíble en el Dakar este año", dijo Jean-François Leclerc, gerente de Carreras de BRP. "Esta carrera siempre presenta desafíos únicos e impredecibles y este año no ha sido una excepción. Estoy orgulloso de cómo nuestros pilotos, el equipo y los socios de South Racing se adaptaron y mantuvieron durante todo el rally. Con 10 victorias de etapa y múltiples podios triples, hemos demostrado las capacidades del Maverick R. Hay muchas lecciones positivas que sacar de este año y esperamos volver aún más fuertes el año que viene."

Chaleco López comenzó el rally con un buen segundo puesto en la primera etapa. En la segunda etapa, la crono de 48 horas, el complicado paso por las dunas le costaron al chileno un tiempo valioso en la clasificación general. A partir de ahí, Chaleco demostró una determinación y una habilidad impresionantes al conseguir victorias en las etapas tercera, quinta, sexta, novena y décima y avanzar en la clasificación general. Chaleco y su copiloto, Juan Pablo Latrach, terminaron el rally con un tiempo total de 61 horas 19 minutos y 15 segundos, asegurándose el subcampeonato en la clase T4 SSV.

"Fue nuestra primera vez corriendo con el Maverick R en el Dakar. La primera semana fue compleja, el vehículo funcionó muy bien, pero nos enfrentamos a algunos problemas que nos costaron un tiempo valioso durante la etapa de 48 horas. Después, las cosas cambiaron. Empezamos a ganar etapa tras etapa, y el vehículo se sentía sólido. Pasamos de un comienzo duro a un final fuerte, demostrando que tenemos una base fantástica sobre la que construir y seguir ganando en esta categoría. Estoy muy contento con lo que hemos logrado. Un enorme 'gracias' al equipo Can-Am Factory South Racing por su apoyo y por proporcionarnos una tremenda unidad", dijo Chaleco López.

Tras conseguir una victoria de etapa en su primer año en el Dakar en 2024, Sara Price estaba motivada para competir por la victoria final en 2025. Por desgracia, Price y su copiloto, Sean Berriman, tuvieron problemas en la segunda etapa y se vieron obligados a retirarse de la lucha por la general. En las siguientes etapas, demostró su destreza al volante, consiguiendo un total de tres victorias de etapa.

"Es una locura recordar el Dakar de este año, con todos sus altibajos. He crecido mucho entre mi primer y mi segundo Dakar. Este es uno de los que nunca olvidaré. También estoy agradecido de tener un gran equipo detrás de mí y de correr con el increíble Maverick R con Sean. Ha sido un navegante increíble y ha hecho un trabajo fenomenal. También me siento muy bien por haber ganado tres etapas. Creo que hemos progresado mucho este año. Desgraciadamente, hemos tenido mala suerte y nos hemos quedado fuera de la general, pero hemos demostrado tenacidad y agallas todos los días, sin rendirnos nunca", dijo Sara Price.

Tras un sólido segundo puesto en el prólogo, Jeremías González Ferioli tuvo un comienzo de rally consistente, manteniéndose entre los diez primeros de la general hasta la cuarta etapa. El argentino tuvo problemas en la cuarta etapa que le apartaron de la lucha por la general. Aún motivados, Ferioli y su copiloto, Pedro Gonzálo Rinaldi, continuaron el rally y consiguieron dos victorias de etapa consecutivas en las etapas siete y ocho, además de varios podios de etapa.

"Fue una primera semana dura. Tuvimos algunos problemas, pero fueron muy importantes porque aprendimos mucho. Una vez solucionados esos problemas tras nuestro día de descanso, empezamos a hacer una buena carrera y quedamos muy satisfechos con nuestro ritmo. Gonzálo también hizo un gran trabajo de navegación. Terminamos casi todas las etapas entre los tres primeros y ganamos dos. Es una sensación agridulce porque íbamos a Dakar a luchar por el podio, pero aprendimos mucho y volveremos más fuertes. Todo el equipo ha hecho un trabajo impresionante, ganando 10 etapas consecutivas y el segundo puesto en la general. Ha sido un Dakar muy bueno para el equipo y para el nuevo Maverick R", dijo Jeremías González.

Hunter Miller, que participaba por primera vez en el Rally Dakar, demostró su resiliencia, habilidad y determinación, luchando en cada kilómetro de la carrera para conseguir un décimo puesto. Miller y su copiloto, Andrew Short, lograron un cuarto puesto en la cuarta etapa, demostrando que tienen ritmo para correr con el grupo principal y dejar su huella en este emblemático evento.

"Me siento aliviado por haber llegado a la meta del Dakar, completando cada kilómetro, pero también decepcionado al mismo tiempo. Me lo estaba pasando como nunca aprendiendo una nueva forma de competir y sentía que empezaba a dominarlo. El Dakar es, por mucho, lo más difícil que he hecho nunca. Estoy entusiasmado por poner en práctica todo lo que he aprendido durante el próximo año, así como por ayudar a desarrollar todo el potencial del Maverick R", dijo Hunter Miller.

La carrera de 12 días y 8,000 kilómetros a través del implacable desierto de Arabia Saudí es considerada como la prueba más complicada para el piloto y el vehículo. Con el apoyo de South Racing, los pilotos de Can-Am Factory demostraron el potencial del Maverick R en su participación inaugural en el Rally Dakar, consiguiendo todas las victorias de etapa excepto dos. El innovador diseño de la suspensión del Maverick R, la transmisión de doble embrague de siete velocidades y el motor Rotax de tres cilindros turboalimentado se lucieron en el extenuante terreno desértico. El equipo deja el Rally Dakar con una profunda sensación de logro y una valiosa experiencia que alimentará su determinación para el desafío del próximo año.

Vea aquí una selección de imágenes del equipo Can-Am Factory South Racing.

Acerca de BRPBRP Inc. es un líder global en el mundo de los productos para deportes motorizados, embarcaciones y sistemas de propulsión construidos con ingenio y un intenso enfoque en el conductor desde hace más de 80 años. A través de su cartera de marcas líderes y reconocidas del sector, que incluye las motos de nieve Ski-Doo y Lynx, las motos acuáticas y pontones Sea-Doo, los vehículos Can-Am de carretera y todoterreno, las embarcaciones Alumacraft y Quintrex, los pontones Manitou y sistemas de propulsión marinos Rotax, así como los motores Rotax para karts y aeronaves recreativas, BRP desbloquea aventuras estimulantes y brinda acceso a experiencias en distintos terrenos de juego. La empresa complementa sus líneas de productos con una cartera de piezas, accesorios y prendas de vestir para optimizar al máximo la experiencia de conducción. Comprometida con un crecimiento responsable, BRP está desarrollando modelos eléctricos para sus líneas de productos existentes. Con sede en Quebec, Canadá, BRP tiene ventas anuales de CAD 10,4 mil millones en más de 130 países y emplea a cerca de 20,000 personas motivadas e ingeniosas al 31 de enero de 2024.

www.brp.com@BRPNews

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Alumacraft, Manitou, Quintrex y el logotipo de BRP son marcas comerciales de Bombardier Recreational Products Inc. o sus empresas afiliadas. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

-30-

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2602554/BRP_Inc__Can_Am_obtiene_el_2do_puesto_en_la_general_en_su_primer.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2602555/BRP_Inc__Can_Am_obtiene_el_2do_puesto_en_la_general_en_su_primer.jpg

Para consultas de medios:

Eric StorzRelaciones con los medios de comunicación eric.storz@brp.commedia@brp.com

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/can-am-obtiene-el-2do-puesto-en-la-general-en-su-primera-participacion-en-el-rally-dakar-con-el-maverick-r-302356080.html

FUENTE BRP Inc.