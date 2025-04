Ágatha Ruiz de la Prada, muy afectada tras las críticas del colectivo gitano: "Me da pena"

Poco podía imaginar Ágatha Ruiz de la Prada que su desafortunado comentario este fin de semana en el programa 'Fiesta' al hablar de su mudanza -"Estoy viviendo como las gitanas, no tengo de nada, ni luces, ni cocina, ni lavabo, ni sofá..." apuntaba despreocupada para explicar cómo es su caótico modo de vida a la espera de instalarse en su nuevo piso- traería tanta cola y desataría tanta indignación entre el colectivo gitano.

Entre los que no han dudado en recriminar a la colorida diseñadora sus palabras, y acusarla de racismo, rostros conocidos como Lolita Flores, Pitingo, Paco León, Bárbara Rey o Falete, provocando que Ágatha entonase el mea culpa y pidiese perdón por su comentario, que ha definido como una "frase hecha y absurda". "Pido disculpas a las personas que se han sentido ofendidas, nada más lejos de mi intención que ofender al pueblo gitano, por el que tengo una profunda admiración, respeto y cariño" ha compartido en redes sociales.

Y mientras su pareja, José Manuel Díaz Patón, ha acusado a Lolita se generar esta polémica para hacerse famosa, la diseñadora ha reaparecido muy seria ante las cámaras de Europa Press y, además de reafirmarse en sus disculpas, ha reaccionado a las críticas que ha recibido de diferentes rostros conocidos: "No me da igua me da pena. Desde luego que no ha sido malintencionado" ha revelado, asegurando que a pesar de la defensa de su novio -cargando conta la hija de Lola Flores- han hablado y todo está "fenomenal" tras su desencuentro público.