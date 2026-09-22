La Reina Sofía rescata uno de sus looks más icónicos en su cita con el Real Alcázar de Sevilla

22/09/2026 La Reina Sofiá ha retomado sus compromisos institucionales tras el parón veraniego este lunes en Sevilla. La Reina Sofía ha vuelto al trabajo por todo lo alto tras disfrutar de sus tradiciones vacaciones estivales en el Palacio de Marivent de Palma de Mallorca en el que ha sido su primer verano tras el fallecimiento de su hermana, la Princesa Irene de Grecia. Unas semanas de descanso en las que apenas se ha dejado ver públicamente y en las que ha contado con la compañía y el apoyo incondicional de los Reyes Felipe y Letizia, las infantas Elena y Cristina, y todos sus nietos -incluidas la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, que han podido pasar varios días en la isla con su abuela-, para coger fuerzas de cara a una temporada que ha empezado de un modo especialmente intenso para la Emérita. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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La Reina Sofía ha vuelto al trabajo por todo lo alto tras disfrutar de sus tradiciones vacaciones estivales en el Palacio de Marivent de Palma de Mallorca en el que ha sido su primer verano tras el fallecimiento de su hermana, la Princesa Irene de Grecia. Unas semanas de descanso en las que apenas se ha dejado ver públicamente y en las que ha contado con la compañía y el apoyo incondicional de los Reyes Felipe y Letizia, las infantas Elena y Cristina, y todos sus nietos -incluidas la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, que han podido pasar varios días en la isla con su abuela-, para coger fuerzas de cara a una temporada que ha empezado de un modo especialmente intenso para la Emérita.

Justo tras la marcha del Rey Juan Carlos de Sanxenxo después de la que ha sido su sexta visita del año a nuestro país, para viajar a Francia donde ha recibido el prestigioso premio literario Saint-Simon por su libro de memorias, 'Reconciliación', Doña Sofía se ha desplazado este lunes a Sevilla para presidir la inauguración del XIII Congreso Internacional de Enfermedades Neurodegenerativas, coincidiendo con el Día Mundial del Alzheimer -una causa con la que está especiamente comprometida desde hace décadas- en el centro Virgen de los Reyes de la ciudad del Guadalquivir.

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No ha sido su único compromiso de la jornada, puesto que horas después la abuela de la Princesa de Asturias ha asistido en el Real Alcázar al concierto 'Recuerdos al compás', una iniciativa para promover el flamenco como terapia activa en pacientes con enfermedades neurodegenerativas, y una vez más ha vuelto a deslumbrar con su estilismo. Si por la mañana escogió un dos piezas impecable en rojo y blanco, en su cita con la música ha optado por rescatar uno de los diseños más aplaudidos de su vestidor que lució en un evento familiar inolvidable.

Se trata de un look de su diseñador de cabecera, Alejandro de Miguel, que estrenó en 2024 durante la preboda en Atenas de su sobrina Teodora de Grecia -hija de su hermano, el Rey Constantino, fallecido en enero de 2023- con Matthew Kumar, y que estábamos deseando volver a verle. Un conjunto plateado a grandes franjas verticales en diferentes tonos de gris metalizado que destaca por su ligereza y fluidez y por una gran flor frontal en el blusón en color morado, rodeada de otras más pequeñas en rosas, azules y dorados, y que ha combinado con unos zapatos de tacón bajo metalizados y un collar de perlas de varias vueltas.

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Tras su paso por Sevilla, Doña Sofía reaparecerá el jueves al otro lado del Atlántico, más concretamente en Nueva Orleans (Estados Unidos), donde estará hasta el próximo domingo con motivo del III Simposio America&Spain250: 'Spain and the American Revolution along the Mississippi River', en el que a través de varias mesas redondas, coloquios y conferencias se ofrecerá una visión del importante papel cultural y social de España en la Revolución y la Independencia Americana.