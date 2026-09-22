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Seúl elige una planta eléctrica para su pacto de inversión en EE.UU., según medios locales

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Seúl, 22 sep (EFE).- El Gobierno surcoreano eligió la construcción de una planta de generación eléctrica a gas en EE.UU. como primer proyecto dentro del compromiso de inversión estratégica acordado con el país norteamericano el año pasado para evitar un aumento de aranceles, informó este martes la agencia local de noticias Yonhap.

La planta se desarrollará en Encinal, Texas, según Yonhap, que citó a una fuente de la comisión parlamentaria de Industria, que celebró este martes una sesión a puerta cerrada para discutir los compromisos de inversión con EE.UU.

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El coste total del proyecto, que tendría una capacidad total de unos 6,3 gigavatios, ascendería a unos 22.300 millones de dólares, según la fuente, que no detalló si Seúl cubriría la totalidad de la inversión.

El ministro surcoreano de Industria, Kim Jeong-kwan, informó este martes al Parlamento de que el Gobierno había decidido impulsar un primer proyecto y preparado planes para otros dos, aunque no identificó públicamente los tres durante la sesión abierta.

Los otros proyectos en evaluación son la construcción de ocho reactores nucleares en Estados Unidos, y un proyecto de desarrollo de gas natural licuado (GNL) en Alaska, informó la agencia.

La fuente también señaló a Yonhap que Seúl negocia la adquisición de entre un 5 % y un 10 % de participación en la energética estadounidense Westinghouse.

El compromiso total de inversión surcoreana en Estados Unidos, pactado el año pasado, asciende a 350.000 millones de dólares, de los cuales 150.000 millones se destinarán al sector de la construcción naval y los 200.000 millones restantes a un fondo de inversión estratégica. EFE

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