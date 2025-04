Zidane se deja querer por la selección

París, 20 ene (EFE).- Desde que el pasado 8 de enero Didier Deschamps anunció el fin de su era al frente de la selección tras el Mundial de 2026, el nombre de Zinedine Zidane aparece como el principal favorito a su sucesión y, de forma indirecta, el extécnico del Real Madrid se deja querer.

"Los 'bleus' forman parte de su historia personal. Tiene ganas de cumplir su sueño", asegura el entorno del futbolista al diario Le Parisien.

De forma oficial, Zizou, asentado en Madrid y alejado de la primera línea deportiva, guarda silencio, aunque esas filtraciones dejan claro que el Balón de Oro de 1998 mantiene viva su candidatura.

Es cierto que queda año y medio para que Deschamps se levante de un banquillo que ocupa desde 2012, pero de forma indirecta Zidane calienta una candidatura que ya presentó en el pasado.

En junio de 2022, en una entrevista a L'Équipe poco antes del inicio del Mundial de Catar, se mostró convencido de que algún día entrenaría al equipo al que condujo a su primer Mundial en 1998.

Ser seleccionador de Francia "es algo que quiero, claro" y que "ocurrirá algún día", dijo entonces del exinternacional, que agregó: "¿Cuándo? No depende de mi, pero quiero cerrar el círculo con la selección. Conocí la selección como jugador y es una de las mejores cosas que me han pasado".

Aquellas palabras, en vísperas de un Mundial al que Francia acudía con toda la presión de defender el título, no gustaron a Deschamps, que veía aparecer el nombre de una figura muy querida en el país llamando a la puerta de su puesto.

El capitán de los campeones del mundo del 98 y la figura de aquel equipo nunca han sido los mejores amigos, pero la relación entre ambos no es mala. Una cordialidad suficiente para que ninguno quiera perjudicar al otro.

Desde entonces, Zizou ha guardado silencio y seguirá haciéndolo en los próximos meses, pero a través de su entorno mantiene viva la candidatura: "¿Que si sigue teniendo ganas de ser seleccionador? Naturalmente, ¿quién lo duda?".

Tampoco parece que la Federación Francesa de Fútbol (FFF) vaya a moverse por el momento. Su presidente, Philippe Diallo, asegura que tiene "algunos nombres en la cabeza pero todavía ningún contacto".

"No quiero lanzarme de forma tan prematura en una sucesión que no está de actualidad", agrega el dirigente, que no quiere en ningún caso perjudicar la labor de Deschamps, que dirigirá a su equipo en la Liga de las Naciones, tratará de clasificarlo para el Mundial de 2026 antes de afrontar en Norteamérica su última competición como seleccionador.

Fuentes de la FFF citadas por Le Parisien, minimizan las opciones de que Zizou acepte otro puesto antes de hacerse cargo del banquillo de Francia.

Aseguran que en el Madrid su segunda salida no dejó un buen sabor de boca y que el sustituto natural de Carlo Ancelotti se llama Xabi Alonso.

Las opciones de que dirija a Kylian Mbappé pasan más porque lo haga con la camiseta 'bleu' que con la blanca.

La cota de popularidad que Zidane en el país es un seguro para que se haga cargo del puesto. Un sondeo publicado recientemente por la radio RTL aseguraba que el 71 % de los aficionados al fútbol y el 65 % de los franceses quieren que sustituya a Deschamps, considerado por el 70 % como el mejor seleccionador de todos los tiempos.

Resta un escollo que, según el especialista en marketing deportivo, Virgile Caillet, no debe ser definitivo. Desde 1996 Zizou es una de las figuras de la marca Adidas, mientras que la selección francesa porta desde 2011 los colores de Nike por un contrato de 100 millones por temporada.

Caillet está convencido de que encontrarán elementos de acuerdo para que ninguna de las dos marcas se vea perjudicada. EFE