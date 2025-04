José Manuel Díaz-Patón acusa a Lolita Flores de aprovecharse de Agatha Ruiz de la Prada "para hacerse famosa"

Ágatha Ruiz de la Prada vuelve a estar en el punto de mira tras un desafortunado comentario durante su visita al plató de Fiesta este fin de semana, donde presentó su libro. La diseñadora comparó su situación actual, en plena mudanza a su nueva casa, con la de los gitanos, lo que desató críticas de figuras públicas como Lolita Flores, Pitingo, Paco León y Bárbara Rey. En sus declaraciones, dijo textualmente: "Estoy viviendo como las gitanas; no tengo de nada, ni luces, ni cocina, ni lavabo, ni sofá. Estoy en mi casa vieja, pero completamente desmantelada".

Este comentario fue considerado inapropiado y racista por muchos, motivo por el cual la hija de Lola Flores, indignada, ha respondido a la diseñadora en sus redes sociales, escribiendo: "Qué pena que aún hables así de los gitanos, yo soy gitana y no hablo de que vivo como una paya". La crítica se ha extendido rápidamente, sumando apoyos a la cantante y reproches hacia la empresaria.

El equipo de Europa Press ha podido hablar en primicia con José Manuel Díaz-Patón, novio de Ágatha, quien ha restado importancia al comentario y defendido a su pareja: "No pasa nada, no creo que se haya metido con los gitanos, ni como etnia, ni como raza, ni nada. No tiene más importancia, ni se puede decir que la tenga, y perdone, es que no quiero hacer comentarios sobre el tema". El empresario ha explicado que el comentario de su pareja fue malinterpretado: "Un comentario como si yo digo los médicos, los negros, o los capitanes de navegación, yo qué sé. Cuando se hace un giro castellano no se sabe lo que se dice un poco, ¿no?".

En cuanto a la polémica, no ha dudado en criticar a Lolita Flores, diciendo que ha aprovechado la situación para ganar notoriedad: "Esto ha sido una polémica que ha levantado esta chica, ¿cómo se llama? La hija de Lola Flores, para hacerse famosa, porque no tiene objeto que la vaya a criticar por una cosa así". También, respecto a las disculpas de Ágatha, manifiesta: "Ha pedido disculpas, pero no tendría que haberlas pedido, porque eso tampoco es para tirar cohetes, ¿no?".

Finalmente, Díaz-Patón ha señalado que la diseñadora no estaba afectada por el comentario, sino por la actitud de la artista: "Lo que está afectada es porque haya sido Lolita, que parece ser que era amiga suya, la que se haya aprovechado de esa circunstancia, de un fallo... no un fallo. Entonces, ¿qué decimos? ¿De quién hablamos? No podemos hablar de los bomberos, no podemos hablar de los africanos, no podemos hablar de los suecos porque se suicidan, no podemos hablar de los médicos... No podemos contar chistes ya de nada. Me parece que es la gran monstruosidad de la nueva ola tan estúpida y algunas personas aprovechan de ella".

Así, José Manuel Díaz-Patón defiende que el comentario de Ágatha Ruiz de la Prada no tiene malicia y que se ha sobredimensionado por quienes buscan crear controversia. Según él, la diseñadora nunca tuvo intención de ofender y se encuentra en medio de una "polémica innecesaria" generada por quienes se aprovecharon de un malentendido.