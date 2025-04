El Santos llega a un acuerdo contractual con Neymar, según la prensa brasileña

São Paulo, 19 ene (EFE).- El Santos ha cerrado un acuerdo contractual con Neymar, que ahora espera conseguir la liberación del Al-Hilal saudí para poder regresar a su país natal, según informó este domingo la prensa brasileña.

El equipo paulista, donde emergió Neymar, asegura haber conseguido el "sí" del exjugador del FC Barcelona y París Saint-Germain (PSG), de acuerdo con Uol, que afirma que los "detalles contractuales ya están pactados".

El 10 de la selección brasileña, de 32 años, confía ahora en conseguir una respuesta positiva por parte del Al-Hilal, con el que tiene contrato en vigor hasta mediados de año.

UOL señaló en su información que el retorno de 'Ney' puede producirse este mes de enero a través de una cesión o directamente con la rescisión del contrato con el Al-Hilal, que finaliza en junio.

"Neymar decidió que jugar en el Santos es lo mejor para su carrera", pues ganaría minutos y estaría en un lugar "donde es querido", añade el portal brasileño.

El atractivo de la oferta del Santos, que atraviesa graves problemas económicos, sería compartir con Neymar acciones comerciales, con la posibilidad de que el club se transforme en una sociedad anónima gestionada por su padre, según UOL.

Por su parte, el portal 'Ge', del grupo Globo, afirmó que el "Santos está muy optimista con el posible retorno de Neymar".

De acuerdo con este medio, las conversaciones avanzaron desde la semana pasada, cuando el técnico del Al-Hilal, el portugues Jorge Jesus, dijo en rueda prensa que no cuenta con Neymar para la Liga saudí, pues el delantero no es capaz de entrenar al mismo ritmo que sus compañeros.

Neymar lleva más de un año en el dique seco. El 17 de octubre de 2023, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla izquierda en el encuentro que Brasil disputó con Uruguay, en Montevideo.

Reapareció el 21 de octubre de 2024 en un partido de la Liga de Campeones asiática. Sin embargo, pocos días después, tuvo una lesión muscular que lo obligó a parar de nuevo.

La prensa especula desde hace semanas sobre su salida del fútbol saudí y su posible fichaje por algún club de Estados Unidos, como el Inter de Miami, donde juegan Lionel Messi y Luis Suárez, excompañeros suyos en el Barcelona. También se habló de su retorno a Brasil.

No obstante, en una entrevista con Romário divulgada esta semana, Neymar afirmó que existía la posibilidad de "continuar" en el Al-Hilal, aunque "en seis meses puede pasar de todo".

Sobre volver a su país, comentó que "realmente" desea regresar algún día, pero que no sopesaba esa posibilidad en este momento.

De hecho, confesó que no le gusta ver los partidos del Campeonato Brasileño: "Me estreso viéndolo. No es bueno para la cabeza". EFE