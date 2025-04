Ceballos: El Cholo aún no ha superado las dos finales que ha perdido contra el Real Madrid

Madrid, 19 ene (EFE).- Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid, aseguró que Diego ‘El Cholo’ Simeone “aún no ha superado las dos finales” de la Liga de Campeones perdidas contra el conjunto blanco, como respuesta a las palabras del entrenador del Atlético de Madrid, quien aseguró sobre las acciones polémicas del duelo copero del conjunto madridista ante el Celta que hubo "episodios" como "los hay desde hace cien años".

Simeone, que confesó que no había visto el partido de octavos de final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Celta de Vigo, en el que el equipo gallego pidió dos penaltis no señalados, dejó un mensaje en rueda de prensa el viernes que fue respondido por Ancelotti el sábado y por Ceballos este domingo.

“El Cholo aún no ha superado las dos finales que ha perdido contra el Real Madrid, pero ellos tienen sus opiniones y nosotros tenemos que seguir trabajando y en la misma línea, que es la de seguir ganando”, comentó en zona mixta.

Ceballos que fue titular ante la UD Las Palmas (4-1) y ovacionado por la afición del Real Madrid.

“A nivel personal me he sentido muy cómodo y contento por el nivel. Agradecido a la afición, que veníamos de resultados que podíamos entender las críticas, pero se da la vuelta con resultados y trabajando. Siempre he trabajado para tener oportunidades y ahora toca disfrutarlo”, aseguró.

Ceballos señaló que no se siente titular porque solo pueden serlo “tres o cuatro jugadores” que marcan la diferencia.

Uno de ellos, Kylian Mbappé, autor de un doblete ante la UD Las Palmas.

“Mbappé estaba endiablado. Hacía tiempo que no veía a un jugador marcar tanto la diferencia, este sí es el Kylian que hemos visto anteriormente, pero todo tiene un tiempo de adaptación. Está siendo diferencial para nosotros”, ponderó.

Por otro lado, aseguró que puede “entender” las críticas tras la goleada sufrida contra el Barcelona en la Supercopa de España (2-5) porque “se puede perder, pero de otra manera”, y desveló qué les dijo Carlo Ancelotti para levantar el ánimo.

“Ancelotti nos dijo que la derrota ante el Barcelona no nos debe generar desconfianza, que éramos muy buenos y no nos cambiaría a ninguno por otro futbolista. Nos ha costado en grandes partidos, pero poco a poco el equipo está mejor”, señaló.

Críticas que, aseguró, no les hacen daño.

“Cuando un equipo gana tanto se le exige seguir ganando. No hay club que haya ganado más que nosotros y llevamos bien la crítica porque nos hace más fuertes para el final de temporada”, subrayó.

Además, Ceballos destacó el hecho de que la victoria ante la UD Las Palmas les haya permitido volver al liderato de LaLiga EA Sports.

“Era bastante importante para nosotros la victoria de hoy, sabiendo los resultados de ayer. Empezamos titubeando, pero el equipo fue generando confianza y a partir del primer gol dio un paso adelante. Hicimos uno de los partidos más completos de la temporada”, declaró.

Y, por último, destacó la importancia para el equipo de la vuelta de David Alaba 399 días después de la rotura de ligamento cruzado anterior que sufrió en la rodilla izquierda.

“Quitando la victoria de hoy, la mejor noticia es la vuelta de Alaba. Aún no nos puede dar muchísimo dentro del terreno de juego, pero es muy importante tenerlo dentro. Es un líder. Muy contento por su vuelta”, concluyó. EFE