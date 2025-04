Oblak: "No hemos estado con la energía suficiente para ganar el partido"

Leganés (Madrid), 18 ene (EFE).- Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid, apuntó este sábado a la falta de "energía" de su equipo para explicar la derrota por 1-0 en Leganés, lamentó que su conjunto no haya entrado al partido "como tiene que entrar" y declaró que hay "que ir hacia adelante" y pensar ya en el duelo contra el Bayer Leverkusen del próximo martes en la Liga de Campeones.

"No hemos entrado bien. Yo creo que había una energía muy apagada, no suficiente de parte nuestra. Luego, en la segunda parte, después del gol, hemos tenido ocasiones, pero, cuando no entras como tienes que entrar, cuando no hay la energía que el partido pide el gol tampoco llega. Y eso ha pasado hoy. No hemos estado bien, con la energía suficiente para ganar el partido. Y el Leganés nos ha ganado. Cabeza arriba y hay que ir adelante", dijo.

"No debería pasar (no ponerle energía al partido), ha pasado y lo más fácil es hablar que hemos estado fatal, pero creo al final no. Hemos tenido ocasiones. Se ha cortado la racha", apuntó el guardameta, que abogó por pensar ya en el siguiente encuentro, el próximo martes en la Liga de Campeones contra el Bayer Leverkusen.

"A ganarlo e ir para adelante. La Liga es larga, quedan muchos partidos hasta el final", valoró. EFE